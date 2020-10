Tensión en Olavarría: manifestantes intentaron tomar la Municipalidad en reclamo de viviendas

El intento de toma ocurrió después de las 10 de la mañana

Horas de tensión se vivieron en la ciudad bonaerense de Olavarría luego de que un grupo de manifestantes intentaron tomar el edificio de la Municipalidad para exigirle al intendente Ezequiel Galli una solución al problema habitacional que enfrentan. Amplio repudio de varios dirigentes de Juntos por el Cambio, quienes señalaron detrás de la protesta está el dirigente social Juan Grabois.

El conflicto comenzó a agravarse ayer, hacia las 10 de la mañana, después de que integrantes de la Mesa de Emergencia -un grupo que aglutina a distintas sociedades de fomento y organizaciones sociales que se encuentran acampanado desde hace 20 días frente al palacio municipal- intentaron reunirse con el jefe comunal, Ezequiel Galli . Sin embargo, el mandatario se habría negado a mantener un encuentro hasta que no levantaran la protesta.

Fue entonces que los manifestantes ingresaron al Palacio San Martín y realizaron una sentada como modalidad de protesta. La respuesta de Galli no se hizo esperar y a través de Twitter habló de “usurpación”. “Conocemos las necesidades que tienen los vecinos de Olavarría y estamos trabajando todos los días para solucionarlas, pero no podemos permitir una usurpación de un edificio público”, señaló el intendente. “En estos casi 5 años de gestión siempre recibí a todos los vecinos e instituciones que así lo requirieron. No vamos a ceder ante presiones ni extorsiones y mucho menos vamos a tolerar la utilización política de las necesidades de nuestros vecinos”, agregó.

La situación se agravó hasta el punto que hubo incidentes con la policía ya que la presencia de las organizaciones sociales coincidió con otra protesta, también frente a la sede de gobierno municipal, debido a un presunto caso de abuso policial contra un menor. Hubo corridas, golpes en la calle y hasta gas pimienta arrojado por los efectivos policiales.

“Hemos hecho incontables propuestas al municipio para generar trabajo pero han sido siempre ignoradas. Creemos que con un plan de viviendas que sean accesibles para la clase trabajadora podría generarse trabajo y dar respuestas a nuestras demandas, pero siguen sin escucharnos”, señalaron hace algunos días desde la Mesa de Emergencia al diario La Voz del Pueblo.

Desde Cambiemos expresaron en contra de la protesta y apoyaron al intendente Galli. Por ejemplo, el jefe de diputados del PRO, Cristian Ritondo, se refirió al intento de toma durante una entrevista en el canal TN y afirmó que los grupos que intentaron tomar la municipalidad son cercanos al referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois.

Por Twitter, el dirigente macrista se solidarizó con el intendente e hizo un llamado al gobernador bonaerense Axel Kicillof para que se haga cargo del conflicto. La ocupación de la municipalidad de Olavarría es una afrenta contra la democracia que no puede ser permitida. Me solidarizo con el intendente Ezequiel Galli y le pido al gobernador Kicillof que garantice el orden público", señaló.

No fue el único que se expresó en ese sentido. El intendente de Vicente López, Jorge Macri, hizo lo propio y calificó la protesta como violenta. “Mi solidaridad con Ezequiel Galli y todos los vecinos de Olavarría, este accionar intimidatorio de los violentos no debe ser normal en nuestro país. No podemos permitir esta clase de acciones, la violencia no es el camino a una sociedad mejor para todos”, escribió en Twitter.

El intendente de La Plata, Julio Garro, se refirió al conflicto y también elevó críticas a los manifestantes. “Mi solidaridad con el Intendente de Olavarría ante el ataque impetuoso y violento, ejercido sobre el edificio municipal, patrimonio de todos los olavarrienses. La violencia, sólo genera más violencia, nunca la solución”, señaló.

El bloque de senadores de Juntos por el Cambio también repudió la toma y través de un comunicado expresó su acompañamiento al intendente Galli. “No hay lugar para actos intimidatorios ni especulaciones políticas”, indicaron.

Comunicado de Juntos por el Cambio por la Toma en la Municipalidad de Olavarría

