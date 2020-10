Elisa Carrió: “La situación del país y del peso es de una gravedad inusitada; estamos sin moneda nacional”

La ex diputada Carrió se refirió a la situación del dólar en la economía argentina

Luego de que ayer el dólar libre escalara a $178 y alcanzara un nuevo máximo, ampliando la brecha cambiaria con el oficial mayorista, siendo 100 pesos más caro, la ex diputada Elisa Carrió se refirió a la situación económica en el país y consideró que “el problema no es el dólar, es el peso”.

Carrió se mantuvo en el tono moderado de sus últimas intervenciones, que incluso la ha llevado a tomar distancia de otros referentes de su corriente.

La líder de la Coalición Cívica también sostuvo que “Juntos por el Cambio y algunos de sus liderazgos cometen errores estratégicos graves". "La situación del país y del peso es de una gravedad inusitada. Estamos sin moneda nacional. Y todos parecen pensar en las elecciones y no en los problemas que van a acaecer en poco tiempo” , advirtió.

“No importa si recurren a SEDESA (Seguro de Depósitos S.A.) o hacen un tipo de cambio preferencial, igual no van a solucionar la cuestión de fondo y van a dejar sin respaldo a los ahorristas”, avizoró a futuro, por lo que subrayó dos prioridades a tener en cuenta en lo inmediato: “Es hora de que nos demos cuenta de que el déficit fiscal no se consigue con suba de impuestos sino con baja generalizada de impuestos y legalización de todas las actividades. Y es necesario no partir la Argentina, no queremos ser Trump ni Venezuela”.

Elisa Carrió compartió el video grabado en el jardín de su casa de Exaltación de la Cruz en su cuenta de Twitter. En ese mensaje sugirió un camino para recuperar el valor del peso, “porque el problema no es del dólar, el problema somos nosotros”.

Sosteniendo en sus manos su libro “La Reinvención de la Argentina Republicana”, expresó el deseo de que "ojalá lo pueda leer algún político, tanto del gobierno como de la oposición, por la unión de los argentinos y por la reinvención de una república”. Señaló que en el libro están los ocho contratos necesarios para esa reinvención: moral, institucional, tributario, educativo, de salud, de seguridad ciudadana, de prosperidad económica y de geopolítica y defensa; casi un programa de gobierno.

Carrió presentó su renuncia a su banca de diputada y dejó el cargo en marzo pasado

Ayer, Carrió también había utilizado sus redes sociales para dar a conocer que recuperó su matrícula de abogada y que volverá a trabajar en forma privada. “Hoy juré para tener nuevamente mi matrícula de abogada a la que renuncié hace 25 años cuando ingresé a la política”, escribió. En la publicación además prometió que “cuando pueda también atenderé gratuitamente”.

El posteo estuvo acompañado de un video del momento de la jura, realizada en modo virtual debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.

En su última aparición pública, la ex diputada de Cambiemos aseguró que Cristina Kirchner no fue detenida porque no hubo voluntad de parte del gobierno de Mauricio Macri: “No quería que se haga justicia”.

En esa línea, dijo que la actual vicepresidenta fue utilizada como parte de “la construcción oportunista del amigo-enemigo” que elaboró el ex asesor presidencial, Jaime Durán Barba.

En una entrevista con Periodismo Para Todos, también sorprendió con declaraciones apuntadas a buscar salir de la grieta. Carrió llamó a “despojarnos de las pasiones y empezar con salud mental”.

