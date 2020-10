Sigue la pelea por las grabaciones de los arrepentidos en la causa Cuadernos: rechazaron un planteo del fiscal Pleé porque no fue a una audiencia clave

El chofer Oscar Centeno

La pelea detrás de los registros por las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos, en la que está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner, sigue en pie. En un escrito al que accedió Infobae, la presidenta de la Sala I de la Casación Ana María Figueroa rechazó este lunes el pedido del fiscal Raúl Pleé que instó a dejar sin efecto la búsqueda de esas grabaciones. ¿Con qué argumento lo rechazó? Diciendo que el fiscal no había ido a la audiencia en donde se cuestionó la ley del arrepentido y su aplicación en la causa de las anotaciones de Oscar Centeno.

“A lo solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal en su dictamen nº 20.823 presentado el 29/9/2020 no ha lugar, atento que la medida dispuesta es competencia de la Presidencia de esta Sala en la conducción del proceso, y por lo tanto el tenor de las manifestaciones que formula son propias de aquellas que debieron ser vertidas en la audiencia de informes prescripta por el art. 465 CPPN, celebrada con fecha 24/9/2020, debidamente notificada a las partes, a la que el señor Fiscal General no concurrió, como tampoco ningún otro representante del Ministerio Público Fiscal que integra”, respondió Figueroa, en sintonía con lo que había planteado la abogada Laura Fechino, defensa del ex funcionario Hernán Gómez.

Los términos del ida y vuelta entre el fiscal y la jueza muestran el clima de tensión que se abrió en la causa de los cuadernos desde que se puso en marcha la búsqueda de estos registros. Es que las declaraciones de los “arrepentidos” son el corazón de esa causa y todas su derivaciones. Si cae eso, puede caer todo.

El fiscal Carlos Stornelli

En su presentación, Pleé –un histórico de Comodoro Py al que en su momento se mencionó para llegar a la Procuración General durante el macrismo– había reclamado “la suspensión de la deliberación". “Hágole saber al Tribunal que los registros de todas las colaboraciones prestadas por imputados que se acogieron al régimen de la Ley 27.304 fueron agregados bajo la forma de actas en sus respectivos legajos, las que se encuentran rubricadas por esos imputados, sus abogados defensores y los fiscales de la primera instancia; legajos en los que también están anexadas las actas de homologación suscriptas por las mismas personas y por el juez de la primera instancia, quedando así homologados los acuerdos referidos”, afirmó. Pero además el fiscal ante Casación sostuvo que las actas de los arrepentidos “ninguna relación tiene para con el objeto del recurso aquí en trámite” porque lo que se discute es si la ley del arrepentido y su aplicación en el caso es o no constitucional. El caso promete escalar a la Corte Suprema de Justicia.

Mientras tanto, Figueroa espera la respuesta del Tribunal Oral Federal 7, que tiene la causa de los cuadernos. El TOF ya derivó la consulta sobre las grabaciones en la fiscal Fabiana León, luego de que el fiscal de instrucción, Carlos Stornelli, afirmara que “los registros descriptos por el artículo 6 que se encontraban reservados en esta Fiscalía fueron remitidos con fecha 5 de noviembre de 2019, para su debida custodia y reserva, a la Fiscal interviniente Dra. Fabiana León”.

La audiencia en donde se cuestionó la ley del arrepentido en la causa de los cuadernos

A instancia de la defensa de Julio de Vido, el ex ministro de Planificación que está acusado de ser el organizador de la asociación ilícita que –según la investigación– comandó Cristina Kirchner, Casación salió a buscar si existen registros digitales de las más de 30 confesiones que prestaron empresarios y ex funcionarios entre 2018 y 2019 ante el fiscal Carlos Stornelli, y que fueron convalidadas por el juez Claudio Bonadio.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi, reemplazante de Bonadio en su juzgado, ya informó a Casación que “en la presente causa no se cuenta con registros fílmicos o digitales de las declaraciones efectuadas por los imputados arrepentidos en el marco de acuerdo de colaboración previsto en la Ley 27.304”.

Está claro que no existen filmaciones o grabaciones de audio. Y que las exposiciones de los imputados-colaboradores quedaron detalladas en distintas actas. La polémica surge respecto de si se cumplió o no con el artículo 6 de la Ley 27.304, sancionada en 2016, que dice: “Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. ¿Se incumplió o no con la ley si no hay filmaciones? Eso es lo que deben resolver los jueces Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

Mientras tanto, otra sala de la Casación, la Sala III, resolvió la semana pasada dejar firme uno de los procesamientos de Cristina Kirchner, ex funcionarios y un grupo de empresarios, entre los cuales se encuentra Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. Es una de las causas que se abrieron a raíz de las declaraciones de los arrepentidos en el caso cuadernos y tiene que ver con la cartelización de la obra pública durante los años de gobierno kirchnerista. Todo ya está elevado al TOF 7, a la espera de que se lleve adelante el juicio oral aún sin fecha.