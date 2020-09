El Consejo prepara la respuesta a la Corte Suprema por el per saltum que abrió sobre los jueces trasladados

(Maximiliano Luna)

En el fallo que ayer dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tratar los casos de los jueces federales trasladados, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, le pidió al Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo integrado por el oficialismo y la oposición que inició la discusión, que conteste el per saltum de los tres magistrados. El Consejo ya comenzó a trabajar en esa respuesta. Tiene plazo hasta el jueves a la tarde, pero se estima que lo puede definir antes.

En su resolución, el máximo tribunal también le ordenó al Consejo que suspenda cualquier decisión sobre las vacantes de los jueces hasta tanto se pronuncie. Sobre ese alcance del fallo, coincidieron tanto oficialismo como oposición en las consultas que ayer hizo Infobae. “De todas formas ya estaba tomada la decisión de no avanzar”, adelantó un hombre del bloque oficial. Y de hecho, así lo hizo la semana pasada.

Por unanimidad, la Corte abrió el per saltum que Bruglia, Bertuzzi y Castelli presentaron contra la decisión de revisar sus traslados a tribunales clave que se hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri. Los dos primeros a la Cámara Federal de Comodoro Py y a Castelli al Tribunal Oral Federal (TOF) 7, donde luego quedó radicado el juicio por los cuadernos de la corrupción, en el que está imputada la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En los amparos que los tres jueces presentaron para defender sus traslados -Bruglia y Bertuzzi en conjunto- demandaron al Consejo porque allí comenzó la revisión de esos casos. Por eso la Corte Suprema le pidió al organismo que conteste la demanda.

La postura que el Consejo tiene sobre el caso ya la expuso en los dos amparos. Pidió que sean rechazados y defendió su actuación. Sostuvo que en rigor la decisión final sobre los traslados de jueces no pasa por ese organismo, sino que es del Poder Ejecutivo y del Senado. Que el Consejo da una recomendación respecto de traslados que no es obligatoria seguir para el Ejecutivo y el Senado y que lo hace en las facultades que le da la Constitución Nacional. Por lo tanto, no puede ser pasible de ninguna demanda y, en tal caso, una acción judicial debería ser contra el Ejecutivo y el Senado. Los jueces traslados señalan que sin la actuación del Consejo no intervenían los otros dos organismos.

Lo que se estima es que la misma contestación le dé a la Corte Suprema. El único aspecto que se analizaba era si también se hacía referencia a la vía del per saltum. El organismo tiene un plazo de 48 horas para contestar. Vence el jueves a la tarde. “Pero seguro será antes”, le dijo a Infobae una fuente del organismo que trabaja en el tema.

La respuesta del Consejo no debe ser consensuada entre sus 13 integrantes. “Esas demandas siempre se responden por la presidencia del cuerpo. Inclusive a veces lo hace el servicio jurídico del Ministerio de Justicia”, contestaron tres integrantes del organismo.

El mismo jueves el plenario del Consejo se reunirá. Virtualmente, por la pandemia del coronavirus, estarán sus 13 integrantes. ¿El fallo de la Corte puede ser tratado en la reunión? “No es uno de los temas del orden del día, pero por la trascendencia puede surgir en las charlas” , coincidieron dos consejeros.

En el Consejo fue donde se dio el inicio de la discusión de los traslados. El representante del Poder Ejecutivo en el organismo, Gerónimo Ustarroz, presentó a mediados de julio un informe en el que analizó los traslados de unos 40 jueces y advirtió que 10 se habían realizado de manera irregular. En una votación dividida y que se definió por un voto, el Consejo aprobó la resolución 183, en la que le recomendó al Poder Ejecutivo revisar lo que ocurrió con esos 10 jueces, principalmente porque los traslados se hicieron sin acuerdo del Senado.

El oficialismo y sus aliados tenían seis votos y la oposición y los suyos otros seis. El desempate fue de la diputada peronista Graciela Camaño. Fue el voto siete para la mayoría que aprobó la revisión de los traslados. Contra esa resolución Bruglia, Bertuzzi y Castelli iniciaron los amparos que ahora analizará la Corte Suprema.

El otro aspecto del fallo del máximo tribunal que involucra al Consejo es que le ordenó que suspenda cualquier decisión sobre las vacantes de los jueces en la Cámara Federal y en el TOF 7. “De todas formas no estaba prevista tomar ninguna”, advierten en el Consejo.

La semana, cuando Bruglia, Bertuzzi y Castelli volvieron a sus cargos anteriores en los que pidieron licencia hasta que la Corte resuelva, el Gobierno le solicitó al Consejo que readecue los concursos públicos para que se incluyan esos cargos. El Consejo postergó una decisión. “Antes del fallo de la Corte ya habíamos decidido frenar todo hasta que el caso judicial se resuelva”, explicó un integrante del Consejo.

Tanto en el oficialismo como en la oposición sostienen que el fallo de la Corte va a ponerle un punto final a la discusión. Ya sea por avalar los traslados o por rechazarlos. “En ese sentido nos va a ordenar para saber cómo avanzar con los concursos”, adelantó una fuente del organismo.

También analizan que la resolución de la Corte no se va a demorar. El máximo tribunal abrevió los plazos para que conteste el Consejo y el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. Luego que tenga esas respuestas podrá resolver. La expectativa es que Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti lo hagan la semana que viene.

