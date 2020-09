Cuáles son las cinco opciones que tiene Alberto Fernández según Juan Carlos de Pablo

La recientes medidas económicas impulsadas por el Banco Central generaron fuertes reacciones de los economistas. Uno de ellos fue Juan Carlos de Pablo, quien enumeró las cinco opciones que tiene el presidente Alberto Fernández para sortear la crisis que atraviesa el país. “El Presidente tiene las siguientes alternativas decisorias: 1) se pega un tiro, 2) se infarta, 3) da parte de enfermo, 4) renuncia y le entrega las llaves a Cristina Kirchner o 5) se pone a laburar. Va a reaccionar cuando él crea que está en peligro, no cuando yo se lo diga”, sostuvo el economista.

“Más allá de que no tengo opción de irme ni tengo ganas de irme o cosas por el estilo, en el fondo de mi corazón estoy diciendo que me parece que el presidente Fernández en algún momento va a reaccionar. Esa es la lista de las alternativas que tiene el presidente de la Nación, en un país presidencialista como el nuestro. Si fuese parlamentario, la Cámara de Diputados le hace un voto de censura y al otro día tenemos otro... Esto es presidencialista, el único que no se puede ir a la casa hasta el 10 de diciembre de 2023 es el Presidente ”, manifestó de Pablo.

De Pablo brindó una entrevista durante la mañana en el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre. Allí expresó: " Nunca entendí por qué se seguían vendiendo 200 dólares a cuatro millones de tipos, son 800 millones , en un país que tiene un superávit comercial de 1400. Esto no me sorprende. Nadie puede creer que esto termine acá. Uno puede decir bueno, sigue con los parches, hasta que en algún momento, empieza con una decisión presidencial, el Presidente agarra a su equipo económico y les dice: ‘Esto no está funcionando, tráiganme algo que realmente funcione’”.

El economista Juan Carlos de Pablo analizó las últimas medidas económicas

“Alfonsin en el 85 o Menem en el 91 tenían comprometida la gestión. Parece ser que el Presidente no ve ninguno de esos dos escenarios suficientemente próximos como para tomar esas medidas, pero es lo que debería hacer”, profundizó.

Luego agregó: “La historia demuestra que estas decisiones son muy costosas y las toman cuando creen que están al borde del abismo desde el punto de vista económico o cuando están a punto de perder las elecciones ”.

“Vos podés seguir haciendo restricciones administrativas, o en un momento decir terminemos con esto, hagamos legal el mercado blue de manera que si tenés que comprar algo afuera no tenés que ir por izquierda , al precio que sea”, indicó el economista.

El martes pasado, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, anunció una serie de medidas destinadas a frenar la sangría de reservas en el mercado cambiario, las cuales establecen límites más rígidos para la compra de divisas para ahorro, gastos con tarjeta en moneda extranjera y operaciones cambiarias con bonos.

El economista de Pablo indicó: "En el fondo de mi corazón estoy diciendo que me parece que el presidente Fernández en algún momento va a reaccionar"

En cuanto a la decisión del Banco Central, de Pablo fue tajante: “No me sorprende”. Y remarcó: “ Le presto atención a las decisiones. Hay que meterse dentro de la lógica de este Gobierno. Con respecto a los sectores externos tiene una mirada más administrativa que económica. Si vos no podés aumentar las exportaciones, no tenés reservas, no tenés capacidad de endeudamiento, tenés que volcarte del lado de las importaciones o pagos al exterior”.

“No estamos discutiendo si un francés va a venir a la Argentina, eso no existe. Acá lo que están discutiendo es un francés que está en Argentina a ver lo que hace. Los empresarios, al igual que el resto de los seres humanos, nos levantamos todos los días para ver cómo le encontramos la vuelta, sabiendo que en un Gobierno como este el pelotazo puede venir por los lugares más diversos. ¿Qué es lo que hacés hoy? Hoy luchás por tu vida ”, sostuvo de Pablo.

Y completó: “Cuando veo la energía que están gastando en el Presupuesto 2021... No conozco ningún tipo que mire los números para tomar expectativas. La gente que nos está escuchando quiere saber cómo va a comer su familia. Los argentinos estamos acostumbrados a tomar decisiones bajo fuertes incertidumbres. Esto no es gratis. Acá no hay tiempo para aburrirse, es costoso. Que digamos eso no cambia las cosas. Y en condiciones de credibilidad que hoy están muy cuestionadas y que uno tiene que decirle al Presidente: “Intentelo, jefe”. Quien tiene una responsabilidad ejecutiva es el único que no se pregunta si algo podrá andar. Tenés que mandarte. Y si sale, te felicito”.

