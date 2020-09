Vilma Ibarra: “No es que queramos cerrar y que la gente no trabaje, pero tenemos un virus que mata gente”

Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica de la Nación se refirió la continuidad de las medidas restrictivas luego de casi seis meses de cuarentena y justificó: “No es que queramos cerrar y que la gente no trabaje, pero tenemos un virus que mata gente”.

Molesto con el nivel de acatamiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, en sus últimas declaraciones mediáticas Alberto Fernández sostuvo que no se puede considerar cuarentena dada la cantidad de personas que circulan violando el confinamiento. “La cuarentena supone el encierro total de una comunidad y eso no existe”, había asegurado el Presidente semanas atrás. Vilma Ibarra diferenció el término y aseguró que “no hay vida normal” ; ejemplificó con el uso de tapabocas, con que -al igual que muchas personas- no ha visto a su familia en los últimos meses, con los protocolos de distanciamiento, pero justificó haciendo referencia a los riesgos de flexibilizar aún más el aislamiento.

“No es que queramos cerrar y que la gente no trabaje, pero tenemos un virus que está matando gente y contagia a niveles altísimos” , expresó en diálogo con América. “En todo el mundo se están tomando este tipo de medidas, nosotros no vivimos el trauma social que vivieron muchos países que veían a los muertos en las puertas de los sanatorios porque no fueron atendidos”, agregó.

Teniendo en cuenta que las normas que dictó el Gobierno “son generales”, Ibarra consideró que “hay casos puntuales" del decreto de aislamiento social que “hay que ajustar”. “Seguramente hemos cometido errores pero la situación es inédita”, volvió a justificar luego de remarcar que hay que tener “respeto” de la situación epidemiológica mundial. No obstante, cuestionó la actitud de “alguna gente a la que no le importa contagiar”.

En ese sentido, criticó a Mauricio Macri por la carta que publicó este domingo en la que acusó a Alberto Fernández de “gobernar sin límites” y de “violentar la Constitución”. “En la carta no está la palabra pandemia, en un momento de angustia, de mucho miedo, en el que la pandemia afectó la vida de todos los países, muy flaco favor le hace a la convivencia democrática” , analizó.

“El mundo entero está discutiendo el problema de cómo cuidarnos, tapabocas por todos lados, dos metros de distancia, y ¿Nos dicen alegremente que lo estamos inventando?, tenemos 13 mil muertos, 11 mil infectados por día...” , agregó contra el ex presidente.

“Me preocupó los términos que usa para referirse al oficialismo, es un nivel de descalificación tan alto que lastima y hiere el diálogo. Habla más desde afuera, como una persona que está muy enojada y no pudo medir el nivel de impacto de lo que está diciendo", continuó sus críticas hacia Macri, de quien recordó sus promesas de campaña de 2015 en la que apuntaba a “cerrar la grieta” y “unir a los argentinos”.

Pese a que la carta del referente opositor surge luego de que el Gobierno decretara la quita de poco más de un punto de la coparticipación a la Ciudad, Ibarra contextualizó justificando que el Frente de Todos asumió hace nueve meses, y “a los tres tenemos una pandemia”. “Lo primero que tiene que hacer es aportar a la convivencia, ayudar a cuidar la salud y la vida de los argentinos; ni siquiera llamó a los argentinos a cuidarse, a respetar protocolos, no habla ni toma noción del contexto que estamos viviendo”, remarcó la encargada de custodiar la firma presidencial.

Luego sí se refirió a la quita de coparticipación Horacio Rodríguez Larreta, y recordó que fue “una promesa de campaña”, por lo que el jefe de Gobierno porteño sabía de la decisión por la cual se mostró sorprendido. “Hubo reuniones con Larreta antes de asumir y el tema estuvo en agenda”. Incluso Ibarra dijo que “se discutieron números” de la quita que sufriría CABA. “En enero, Larreta y su equipo sabían que estábamos trabajando esto, se lo habíamos dicho; después vino la pandemia, y en el marco de un reclamo duro y complejo para nuestra vida democráctica, se decidió formalizar una decisión que era promesa de campaña”, explicó en referencia la forma en la que Fernández solucionó el conflicto entre la administración de Axel Kicillof y la Policía bonaerense.

Para fortalecer su defensa de la decisión del Presidente, Ibarra recordó que en 2016 “cuando hubo que transferir la Policía a la Ciudad, se pagó más del doble de lo que vale durante cuatro años”.

“Vivimos en un país muy desigual, no está bien que la mitad de los niños y niñas sean pobres”, reflexionó, pero “los fondos públicos no son ilimitados” , concluyó.

