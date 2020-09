Diego Santilli: "Nos decepcionó la actitud del Presidente"

Esta noche, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, brindó una conferencia de prensa mediante la cual rechazó la decisión de Alberto Fernández de quitarle coparticipación a su distrito para financiar el aumento salarial de la Policía Bonaerense.

“La decisión que tomó ayer el Gobierno es inconstitucional y vamos a ir a la Corte a defender los derechos de la Ciudad”, destacó Rodríguez Larreta en un discurso que duró pocos minutos y en el cual estuvo acompañado por Diego Santilli, vicejefe de Gobierno y ministro de Seguridad de la Ciudad.

“Esta decisión es en el medio de la pandemia, en el medio del presupuesto. Es muy difícil este tipo de decisiones en el medio del ejercicio.La Ciudad es una provincia solidaria. Hay que buscar una mesa integral, desde 1996 no hay una reestructuración. Todos queremos que los argentinos crezcan en todo el país, pero no creo que sea sacándole a uno para darle a otro”, sostuvo Santilli , minutos después de la conferencia.

“ Definitivamente el diálogo se lesionó, uno recompone esa cicatriz con más diálogo. Si ese diálogo es unilateral no es diálogo. Todos tenemos que poner algo arriba de la mesa, este no es el deseo de nadie. El deseo es nivelar hacia arriba, como dijo Horacio. Habíamos encontrado un camino entre oficialismo y oposición. Duele lo intempestivo, el no trabajo en conjunto”, destacó el vicejefe de la Ciudad en diálogo con A24.

Santilli junto a Axel Kicillof y Alberto Fernández

Y continuó: “ Nosotros definitivamente tenemos que abordar la pandemia en conjunto, no hay posibilidad de que la abordemos cada uno mirando para un lado. Nos decepcionó la actitud (de Alberto Fernández) de ayer. Pero más allá de eso, entendemos que los argentinos que nos están mirando, los vecinos, con la angustia que llevan, el cansancio, el hartazgo, el miedo a perder el trabajo, requieren de nosotros una actitud de grandeza. Eso es lo que vamos a seguir teniendo. Creemos, estamos convencidos, en nuestra forma de trabajar todos los días: la búsqueda del diálogo, el consenso, la de entender la problemática y ponerse en el lugar del otro”.

“Una fuerte decepción porque el diálogo tiene que ser real, el diálogo tiene que llevar a tener distancias, diferencias, pero las consecuencias no son las decisiones intempestivas. No son decisiones que de la noche a la mañana vos te quedas con 35-40 mil millones de pesos. No es así, porque hay un presupuesto, un trabajo, una proyección, salarios, gente y porque hay que cuidar a estas 7 millones de personas que viven, están, trabajan en la ciudad. La verdad que si, estoy decepcionado”, manifestó Santilli en TN.

“No voy a contestar con la misma moneda, no voy a hacer una disputa personal, no voy a hacer un conflicto personal. No voy a cambiar mis convicciones por decisiones como estas, que considero erradas e inapropiadas”, sostuvo Rodríguez Larreta esta noche.

Rodríguez Larreta y Santilli encabezaron la conferencia de prensa de esta tarde

Ayer por la tarde, el jefe de Estado anunció la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal por el cual le quita un punto de la coparticipación a la Capital Federal y se lo transfiere a la provincia de Buenos Aires, lo que se traduce en más de 30 mil millones de pesos.

“ Anoche muchos me preguntaban si estoy enojado. Y sí, obviamente, ¿cómo no voy a estar enojado? Ante una decisión improvisada, intempestiva, que atenta contra la unidad de los argentinos. ¿Cómo no me voy a enojar? Obvio. Una decisión en donde estamos perdiendo una oportunidad de construir un país distinto, un país en base al consenso. Más bien que me enoja, obviamente. Pero yo no voy a ser el que contribuya a agrandar esa grieta”, dijo esta noche Rodríguez Larreta.

“El Presidente me mandó un mensaje a las 19.29. La conferencia de prensa empezó a las 19.30. No lo contesté” , sostuvo el jefe de Gobierno en relación al mensaje que le envió Alberto Fernández ayer, previo a anunciar la decisión de recortar el presupuesto porteño.

“En términos de coparticipación, la Ciudad aporta mucho más de lo que recibe: aporta cerca del 22% del producto y recibe únicamente el 3.5%. De cada 100 pesos que aporta la Ciudad, recibe 15. En el 2016, a raíz del traspaso de la Policía Federal, con el cual coincidieron prácticamente todas las fuerzas políticas de la Ciudad, también se traspasaron los fondos que constitucionalmente corresponden al buen funcionamiento de la fuerza, que hoy forman parte del 3,5% que venimos recibiendo desde ese entonces”, manifestó el jefe de Gobierno porteño.

