Juntos por el Cambio utiliza el “efecto Tandil” para desafiar la gestión sanitaria de Axel Kicillof

Desde Tandil, la adopción del intendente Miguel Lunghi de un nuevo esquema sanitario por el coronavirus renovó el agrietado vínculo entre el oficialismo y la oposición. En el peor momento de la pandemia, la dirigencia de Juntos por el Cambio salió en bloque a apoyar al tandilense, que fue cuestionado con dureza por el gobierno de Axel Kicillof por no ajustarse al cronograma preventivo que es el sello de la gestión sanitaria.

En La Plata, la medida anunciada por Tandil de establecer un sistema de “semáforo” epidemiológico fue considerada como un desafío abierto a la administración de la pandemia. Y el hecho hubiese quedado apenas en una controversia formal, si no fuera que el propio jefe de Gabinete, Carlos Bianco, subió al escenario la rebeldía de Lunghi. “Parece la República separatista de Tandil”, le endilgó, y le advirtió que su comportamiento podría tener consecuencias “legales”.

La disputa escaló de manera inesperada, al punto que desde Tandil buscaban por estas horas bajarle el tono a la decisión municipal. En conferencia de prensa, Lunghi aclaró que “no abrirán nada nuevo” por lo pronto, y que en los estadios del semáforo se jerararquizará, además de los contagios, la ocupación de camas, la situación del personal médico y la “realidad local”. Sin embargo, el cruce con el gabinete de Kicillof generó una oportunidad en Juntos por el Cambio para dar una nueva batalla contra el kirchnerismo.

“ Amenazar a un intendente como lo hicieron con Lunghi demuestra tres cosas: prepotencia institucional, desconocimiento de la autonomía municipal y que no conocen la Provincia ”, fustigó el intendente de Vicente López, Jorge Macri. “Sería bueno que el gobernador le explique a su Gabinete que los intendentes fuimos electos el mismo día que él y tenemos rango constitucional. Esto no es una estudiantina a la que se llevan puesta con prepotencia”, continuó.

Jorge Macri tiene un peso gravitante en el armado del macrismo bonaerense. Su comentario hostil no es habitual de parte del primo del ex presidente, que mantiene una línea de diálogo abierta con el Gobierno. En Vicente López manejan un criterio menos restrictivo para la cuarentena, donde se habilitan permisos que no necesariamente requieren de la aprobación del gobernador. En la misma tónica se gestionó en San Isidro, a cargo del radical Gustavo Posse, cuando inauguró los “take away plus” sin autorización provincial. “Desde hace tiempo funciona así en la práctica” en muchos municipios, reconocen desde Vicente López, que desde junio viene reclamando aperturas.

“Hay más de 15 ciudades de fase 4 que tienen abiertos gimnasios y natatorios, pero lo hacen sin informar, haciendo la vista gorda, que no es lo que nosotros queríamos hacer, sino trabajar con transparencia y previsibilidad”, contrastó Lunghi sobre la realidad bonaerense.

En los hechos, el mensaje opositor apunta directamente a esmerilar la autoridad de Axel Kicillof , cuya lapicera permite regular las autorizaciones y permisos de actividades económicas en cada distrito. Aunque la disconformidad de la oposición sobre la gestión sanitaria no es nueva, ese tipo de fisuras no se habían observado ni con la Ciudad de Buenos Aires, donde los cruces por las aperturas son frecuentes. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta siempre esperó el aval del presidente Alberto Fernández para decretar las habilitaciones. Otra intendencia opositora, de buen diálogo con el Frente de Todos, dijo a este medio que iba a mantenerse en ese esquema de autorizaciones.

Como era previsible, el Comité Nacional de la UCR apuntó contra “los ataques” que recibió Lunghi de parte de funcionarios de Axel Kicillof. También se pronunció el ala “dura” del partido, como el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri. “Los criterios para manejar la pandemia tienen que ser solidaridad y responsabilidad. Si Tandil decidió generar un semáforo de riesgo según condiciones sanitarias objetivas, es un paso adelante. Salud y economía se protegen con buena gestión y no con discursos vacío”, dijo el legislador.

En esa línea, la máxima autoridad de la UCR bonaerense, Daniel Salvador, también salió a acompañar al intendente díscolo. “El gobierno de Tandil es un orgullo para los radicales de la Provincia. Mi absoluto respaldo a las decisiones del intendente Miguel Lunghi, porque no solo es un hombre comprometido con sus vecinos sino también por la salud pública de su ciudad”, planteó el ex gobernador de María Eugenia Vidal en su cuenta de Twitter.

Desde el interior bonaerense, una intendenta del radicalismo reinvidicó lo hecho por Tandil. “Los intendentes conocemos el territorio, la esencia y lo que le pasa a la gente. Lunghi, además tiene un plus: es médico y conoce mucho de salud. ¡Vaya que tiene autoridad para armar su propio esquema!”, señaló Érica Revilla, de General Arenales.

La tensión sanitaria con la provincia de Buenos Aires llega en un momento bisagra para el radicalismo. Es que hay importantes diferencias sobre cómo encarar la relación con el Gobierno y la mirada sobre la pandemia, ante un escenario de creciente deterioro económico y social. Aunque los contagios no merman, la UCR bonaerense que conduce Daniel Salvador decidió avanzar en una interna electoral el 11 de octubre, que enfrentará al diputado Maximiliano Abad con Gustavo Posse. La UCR porteña, que respalda al intendente de San Isidro, decidió desmarcarse para priorizar la salud de sus correligionarios, y aplazó el evento hasta el 28 de marzo de 2021.

