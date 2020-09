Martín Lousteau se sumó a la interna del radicalismo bonaerense y apoyó la candidatura de Gustavo Posse

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse mostró su armado político para disputar las elecciones internas de la UCR bonaerense. Durante la actividad estuvo presente el senador Martín Lousteau.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse formalizó anoche su candidatura a presidente de la UCR bonaerense, en una reunión por Zoom en la que participaron cientos de dirigentes. En una disputa interna que apunta a pelear por la orientación de Juntos por el Cambio hacia 2021, Posse sumó el apoyo del senador radical Martín Lousteau, en un armado que también cuenta con el respaldo de la línea histórica “alfonsinista” como Federico Storani y Juan Manuel Casella.

Gustavo Posse nucleó un armado de intendentes, concejales, legisladores, rectores, vicerrectores y dirigentes estudiantiles que buscan desafiar el oficialismo de Daniel Salvador, el ex vicegobernador de la gestión de María Eugenia Vidal. Posse le critica a este sector haber sido “servil al PRO” y lo responsabiliza de la derrota electoral del año pasado. El candidato de la continuidad es la fórmula encabezada por Maximiliano Abad, presidente del bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio, junto a la intendenta de General Arenales, Érica Revilla.

Las elecciones partidarias están programadas para el próximo 11 de octubre, lo que implicó una fuerte discusión interna, ya que el sector de Posse reclamó su suspensión a raíz de la situación sanitaria de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, Daniel Salvador decidió seguir adelante con el proceso.

A la izquierda, el ex vicegobernador Daniel Salvador, quien representa la actual conducción del radicalismo bonaerense. (Foto NA)

“No entiendo al oficialismo partidario en la provincia de Buenos Aires”, arrancó su intervención Lousteau , en un Zoom que contó con una alta participación de referentes radicales. “No entiendo la fecha en la que insistieron en poner esta elección interna. Lo decidió el 7 de julio cuándo había 80.447 casos en el país y en la provincia 1.476, le dijimos que no era conveniente y siguió adelante y lo reafirmó el 17 de agosto con 299.126 casos en el país y en la provincia 2.521. Ayer hubo 451.198 en el país y 6.990 casos diarios en la provincia, pero no escuchan así como no escuchan otras cosas”.

Con un tono duro, el senador porteño descargó su malestar contra la conducción de Daniel Salvador. “En lugar de usar el partido para cambiarle la vida a la gente, tratan de usar a la gente para perpetuarse en el partido”, fustigó.

A su turno, Gustavo Posse criticó a la dirigencia al frente de la estructura partidiaria, y llamó a “ integrar una UCR que sea socia plena de Juntos Por el Cambio en pie de igualdad, sin servilismos ni seguidismos ciegos y que represente la fuerte presencia territorial del partido en toda la Provincia”, expresó.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse

Lousteau también deslizó un comentario crítico sobre el rol que mantuvo el radicalismo como aliado del PRO. Al igual que Salvador, Maximiliano Abad se mantuvo cercano este tiempo junto a la ex gobernadora María Eugenia Vidal. “No entiendo cómo es que hablan de fortalecer el partido pero se esconden detrás de dirigentes de otro partido”, sostuvo Lousteau, y agregó: “Hablan de renovar a la UCR pero perpetúan las mismas prácticas y no quieren disputar los ejecutivos”.

En esa línea, elogió el apoyo electoral que mantienen en sus distritos dirigentes como Posse. “Para construir algo más grande, hay que abrirse a la gente y a los dirigentes que tienen el respaldo de la gente, eso es reconocer los liderazgos que valida la sociedad”, sostuvo. Y concluyó: “Sin un radicalismo bonaerense con ideas y peso propio no vamos a construir una idea y un partido nacional”.

En ese registro, el intendente de San Isidro insistió en una de las críticas que se hizo escuchar un sector díscolo de la UCR durante la gestión de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. Una de los cuestionamientos frecuentes fue el rol subordinado que habría mantenido el partido centenario durante ese mandato. En esa línea, reclamó “tomar decisiones sin inferencias de otros partidos aliados, con autonomía y que lleve al radicalismo a ser parte de la toma de decisiones, y no un mero espectador de políticas ajenas”.

En el encuentro virtual por Zoom participaron y dejaron su apoyo intendentes como Franco Flexas (General Viamonte); Matias Rapallesi (Maipú); Miguel Gorgoglione (San Cayetano) Jose Rodriguez Ponte (General Lavalle) y Facundo Castelli (Puan), rectores y vicerrectores de universidades públicas bonaerenses, como Adriana Lopez y Danya Tavella. Además, estuvo el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Bernardo Weber.

“Debemos participar activamente de la construcción de ser protagonistas en la renovación de autoridades e ir a las urnas cuando estén dadas las condiciones y demostrar que este espacio es mayoría”, sostuvo Pablo Domenichini, referente de Evolución en la Provincia de Buenos Aires, el espacio que a nivel nacional lidera Lousteau.

Seguí leyendo:

Con cruces y reproches sobre la última gestión, escaló la tensión en la interna radical de Buenos Aires

Interna radical en Buenos Aires: la puja de poder que se avecina en Juntos por el Cambio y será clave para el armado del espacio de cara a 2021