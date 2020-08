Abrieron bares y cafés con sillas al aire libre en San Isidro

Cuarentena más flexible en San Isidro

A horas de que se anuncie una nueva extensión de la cuarentena, un municipio bonaerense puso en marcha un sistema para que los vecinos disfruten de momentos al aire libre siguiendo protocolos y bajo estrictas medidas de bioseguridad.

“Mientras la cuarentena se alarga y la pandemia no ceja, el municipio de San Isidro sigue buscando maneras creativas para que, sin romper la cuarentena, los vecinos disfruten de momentos al aire libre siguiendo protocolos y bajo estrictas medidas de bioseguridad”.

La intendencia a cargo de Gustavo Posse inauguró una nueva etapa dentro de la fase de cuarentena donde los bares y cafés podrán poner sillas y bancos al aire libre, pero no mesas ni servir bebidas alcohólicas. Desde el municipio definieron la estrategia como parte de la “búsqueda de cuidar la salud mental y física de los vecinos” . Así, comenzó el denominado “take away plus”.

Gustavo Posse, intendente de San Isidro (Crédito: Santiago Saferstein)

En tal sentido, Posse consideró que sin romper las medidas nacionales y provinciales vigentes, esta nueva modalidad, “sigue la línea del autocine, es decir ofrecer a los vecinos una salida recreativa que está súper regulada y al mismo tiempo descomprime la ansiedad y angustia del encierro que vienen siguiendo hace más de 4 meses”.

La iniciativa coincide con algunas pequeñas flexibilizaciones que anunciará la Ciudad de Buenos Aires y posibles retrocesos de fase en algunas regiones del interior del país, que el presidente Alberto Fernández anunciará hoy cuando prolongue nuevamente el aislamiento social, preventivo y obligatorio y presente el nuevo esquema.

Requisitos para el Take Away Plus:

-Funcionará de lunes a viernes en horarios de 7 a 20 y los fines de semana de 8 a 24.

-El consumo podrá ser en el lugar en espacios abiertos públicos y privados.

-El material que se use debe ser absolutamente descartable y se deberán desechar luego de usarse.

-No habrá elementos de uso común como aceiteras, saleros, servilleteros.

-Las “cartas” o menús tradicionales se deberán reemplazar por sistemas de código QR o letreros visibles, o cualquier modalidad que no implique manipulación.

-La distancia entre los “comensales” deberá ser de al menos dos metros.

-Los clientes no podrán ingresar al local

En cuanto a las medidas de seguridad para los locales, el reglamento exige:

-Un responsable que evite aglomeraciones

-Diagramar el espacio donde se formarán las filas

-El personal deberá utilizar todos los elementos de protección individual

-Se deberá utilizar un banco o silla individual separado del otro a dos metros de distancia

-No se permitirán mesas ni barras

-No se permitirán venta de bebidas alcohólicas

