Patricia Bullrich tiene coronavirus

La dirigente opositora Patricia Bullrich tiene coronavirus. La ex Ministra de Seguridad lo confirmó a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter. “Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Estoy bien, cuidándome. Gracias por los mensajes de apoyo”, escribió.

“Me dio positivo el análisis del COVID-19. Yo soy la que sale a hacer las compras así que evidentemente en algún momento, en algún lugar me lo pesqué. Estoy bien, voy a estar bien. Sé que me está llamando mucha gente, así que muchísimas gracias por este apoyo”, sostuvo Bullrich en el video.

La presidenta del PRO es una de las principales críticas de la cuarentena que aplicó el Gobierno de Alberto Fernández luego de que el coronavirus empezar a circular por el país y el 17 de agosto participó de una manifestación en el centro porteño en la que se mezclaron distintas consignas opositoras.

El diagnóstico positivo de Bullrich se dio un día después de que el Gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet confirmara que él también tiene la enfermedad. “Quiero contarles que me confirmaron el diagnóstico positivo de COVID-19. Estoy muy bien, me encuentro asintomático, cumpliendo el aislamiento y atento a las indicaciones médicas. Mientras tanto, sigo llevando adelante mis obligaciones y trabajando desde casa”, explicó el dirigente peronista vía Twitter.

Bullrich no es la primera dirigente de la principal fuerza de la oposición que dio positivo para coronavirus. En junio se confirmó que la ex mandataria bonaerense María Eugenia Vidal tuvo la enfermedad. También el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que tiene a cargo una provincia con índices de contagios y muertes que preocupan a su administración. En tanto, el intendente de Lanús Néstor Grindetti fue otro de los dirigentes opositores de alto perfil que tuvieron el virus que está afectando a buena parte del planeta.

El caso de Bullrich se da en un momento complicado en cuanto a la capacidad del sistema de salud de sobrellevar el ritmo de contagios. Tanto es así que esta tarde, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) difundió una carta abierta a la sociedad en la que advirtió que “el sistema de salud está al borde del colapso”.

Horas antes de que el presidente Alberto Fernández recibiera a representantes del sector, la misiva que lleva la firma de la presidenta de SATI, Rosa Reina, y del vicepresidente, Guillermo Chiappero, sostiene que “los médicos, enfermeros, kinesiólogos, y otros miembros de la comunidad de la terapia intensiva sentimos que los recursos para salvar a los pacientes con coronavirus se están agotando. La mayoría de Unidades de Terapias Intensivas del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación. Los recursos físicos y tecnológicos como las camas con respiradores son cada vez más escasos”.

Esta mañana, el Ministerio de Salud de la Nación reportó esta mañana 52 nuevos fallecimientos por coronavirus, elevando a 8.971 las muertes en el país desde el inicio de la pandemia. En el reporte matutino de la cartera sanitaria se mantuvo en 428.239 las personas contagiadas por Covid-19, mientras que un total de 315.530 fueron dados de alta, siguiendo con la infección en curso 103.738.

