PASO 2021: Santiago Cafiero confirmó que el año que viene habrá elecciones primarias

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete y hombre de confianza de Alberto Fernández

“Sí, claro”, fue la enfática respuesta de Santiago Cafiero cuando le consultaron este martes si el próximo año habrá elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en todo el país como antesala de los comicios legislativos de medio término. Para que no queden dudas, lo repitió en varias oportunidades . El Jefe de Gabinete aceptó un breve diálogo con la prensa acreditada en la Casa Rosada ante la convulsión que produjeron en ámbitos políticos declaraciones realizadas por el ex presidente Eduardo Duhalde en el programa televisivo que conduce Luis Novaresio.

De este modo, también buscó dar por terminadas las especulaciones que aflijieron a la oposición en los últimos meses acerca de la posibilidad de que el Gobierno impulsara en el Congreso la suspensión de las PASO para las elecciones legislativas de 2021, un proyecto que se estaría incubando en algún despacho de la Cámara de Diputados, pero que ahora fue desmentido.

Para llegar a tiempo con las distantes instancias organizativas y logísticas necesarias, el cronograma electoral ya tendría que ponerse en marcha, convocando a las autoridades electorales locales, abordando los distintos problemas de transparencia y rendición de cuentas, lo que incluyen las herramientas de escrutinio provisorio, que normalmente provocan inquietud entre los partidos opositores. Por lo que se sabe, la Dirección Nacional Electoral está paralizada a causa de la cuarentena.

Cafiero buscó ser medido y preciso en sus dichos, esbozados antes de la reunión de Gabinete de Promoción Federal. “Son declaraciones inapropiadas (las realizadas por Duhalde), lo dejo ahí, tengo un gran respeto por el ex presidente, La Argentina ha decidido hace muchos años vivir en democracia, apostar al régimen democrático, el grito de ¡Nunca más! que se escuchó durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue una bandera para todos nosotros, así que las diferencias políticas o de modelo de país se dirimen en la arena democrática, como sucedió el año pasado”, dijo.

El Jefe de Gabinete, incluso, reconoció que en una región convulsionada y tumultuosa, “donde hubo golpes institucionales, nuestro país resolvió el año pasado avanzar en una transición pacífica y democrática. En ese sentido, creo que está robustecido el régimen democrático en la Argentina y no está puesto en tela de juicio ni mucho menos”. Agregó que “como dijo nuestro ministro de Defensa (Agustín Rossi), las Fuerzas Armadas están realmente integradas al régimen democrático argentino”.

Santiago Cafiero trabajando en su despacho.

Duhalde comprendió que sus declaraciones fueron mal interpretadas, que no se explicó bien, por eso hoy salió a explicarse por Radio 10 y Radio Mitre, buscando aclarar sus dichos en el programa Animales Sueltos. “Es muy posible que mi comportamiento también esté afectado (por la cuarentena), que exagere, que me lleve a decir cosas que tal vez no son”, dijo.

En Casa Rosada hoy se reunió el Gabinete de Promoción Federal, uno de los cinco equipos temáticos ministeriales que Cafiero coordina y que se reúnen quincenalmente en el Salón de los Científicos, ubicado en el primer piso de Gobierno. Hoy estuvieron presentes los ministros del Interior, Wado de Pedro, de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de Transporte, Mario Meoni, de Educación, Nicolás Trotta, de Cultura, Tristán Bauer, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens, además de la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y la jefa de la Unidad de Gabinete de Asesores, Luciana Tito.

El equipo viene definiendo una agenda de intervención en las provincias que permita llegar con obras y actividades concretas que aceleren la salida de la pandemia, que en los lugares más alejados de la actividad agrícola-ganadera exportadora están prácticamente paralizados. “Turismo, deporte, cultura y educación están pasando por momentos muy complejos, y se necesita el impulso del Estado para poner en marcha áreas que están muy afectadas por la recesión”, reconoció uno de los participantes a Infobae, antes del ingresar al encuentro.

