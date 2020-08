Eduardo Duhalde: “Es ridículo que piensen que va a haber elecciones el año próximo”

El ex presidente, Eduardo Duhalde, vaticinó un escenario oscuro para la Argentina a raíz de la profundización de la crisis económica y social por la pandemia de coronavirus y remarcó sus dudas con respecto a la realización de los comicios legislativos 2021.

“Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones” , sorprendió Duhalde en una entrevista en el programa Animales Sueltos. El dirigente peronista lo afirmó desde su “convicción” y justificó: “La gente no lo sabe, no lo lee, o se olvida, pero entre el ‘30 y el ‘83 hemos tenido 14 dictaduras militares, quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América no conoce lo que está pasando...” .

“Sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia, sabemos que en Chile quedan como factor de poder los carabineros, como antes, y el ejército”, graficó para reafirmar que “no va a haber elecciones”.

“No se puede seguir así, para que haya elecciones tienen que ser consensuadas y borrar estas cosas que no sirven para nada que van por el camino opuesto de los consensos y los acuerdos”, dijo en referencia al proyecto de reforma judicial.

Tras contextualizar con la situación regional, Duhalde declaró que la “Argentina es la campeona de las dictaduras militares”. Luego pidió no “personalizar” -”no digo que Alberto Fernándz vaya a sufrir un golpe”-, pero analizó que “Argentina corre el riesgo porque este es un desastre tan grande que no puede pasar nada bueno”.

Eduardo Duhalde junto a Alberto Fernández (@alferdez)

Quien estuvo al frente del Poder Ejecutivo Nacional entre 2002 y 2003, aseguró que la actual “es la más compleja de las presidencias” y que “se va a generar un clima peor al ‘que se vayan todos'”.

“Vamos a un escenario evidentemente peor que el 2001″, enfatizó y alarmó aún más al hablar que la crisis “puede terminar en una especie de guerra civil”.

En otro fragmento de la entrevista, Duhalde se refirió a los dichos de Alberto Fernández quien sostuvo que “a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con Macri”. Para el dirigente peronista, si bien dejó en claro que es un tema no le “interesa”, “el que habla no es Alberto, es la pandemia”.

Duhalde considera que por el coronavirus, Fernández “está afectado. “No es el, no duerme” . En ese sentido dijo que le recomendó que “tiene que tener tres horas por día para él, para hablar de Argentinos Juniors, para sus amigos... tiene que descansar y no lo hace”.

Por otra parte analizó que Alberto Fernández “está convertido en un equilibrista” entre los dos máximos referentes de la coalición del Frente de Todos: Cristina Kirchner y Sergio Massa. “El Gobierno tiene tres personas que no piensan igual, Cristina tiene un carácter que todos conocemos, opuesto al pensamiento profundo del Presidente y del tercero en discordia (Massa).

Ante los recientes cruces y la profundización de la grieta que se vio en las últimas jornadas entre el kirchnerismo y el macrismo, Duhalde planteó “un nuevo paradigma” en “el que gana gobierna y el que pierde también”.

“Es difícil, pero estoy convencido que vamos a llegar los acuerdos. Trabajo para eso”, concluyó el presidente mandato cumplido.

