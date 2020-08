El Jefe de Gabinete de Kicillof aseguró que “el neoliberalismo es peor que el coronavirus en términos de muertes”

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, junto al gobernador Axel Kicillof

El jefe de Gabinete del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó este lunes que lo que ocurrió en la provincia más poblada del país durante la gestión anterior “fue un desastre en todo sentido” y sostuvo que “no hay ninguna duda de que el neoliberalismo es peor que el coronavirus en términos de muertes”.

El funcionario formuló esas declaraciones al encabezar junto al ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, y a su vice, Nicolás Kreplak, una conferencia de prensa en La Plata. Sus declaraciones están en línea con los dichos del presidente Alberto Fernández, quien el domingo consideró que “a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Mauricio Macri”. De esta manera, Bianco se sumó al cruce de declaraciones que vienen protagonizando en los últimos días el oficialismo y la oposición, con tono cada vez más elevado.

“Lo que nos pasó en la provincia entre 2016 y 2019 ha sido también un desastre en todo sentido”, expuso Bianco, y detalló que, por ese motivo, al comenzar la gestión no sólo se renovaron las emergencias preexistentes sino que debieron “sumar algunas particulares”. “En los últimos cuatro años la provincia fue tierra arrasada”, afirmó.

En esa línea advirtió que “cuesta encontrar un área donde haya habido mejoras sustantivas en las condiciones de vida en la provincia” y remarcó que si bien “con la pandemia se profundizó”, Buenos Aires venía de “una crisis económica, sanitaria y social tremenda”.

En lo que respecta a coronavirus, el Jefe de Gabinete dijo que el número de casos y la ocupación de camas en el conurbano está estabilizada

El jefe de Gabinete de Kicillof recordó que cuando éste era diputado y recibió a los técnicos del FMI “tenía sobre la mesa un libro que hablaba del impacto de las políticas neoliberales de ajuste en general y sobre el sistema público de salud en particular”.

“Cuando uno compara esos impactos de mediano y largo plazo de los ajustes en el sistema sanitario -como pasó en estos 4 años en el país y en la provincia- observa que el neoliberalismo es peor que el coronavirus en términos de muertes”, afirmó.

En lo que respecta al coronavirus, Bianco evaluó que si bien se “estabilizó relativamente la cantidad de casos de coronavirus y de ocupación de camas, los contagios están avanzando en el interior”, por lo que pidió “alerta y máxima responsabilidad respecto de los comportamientos sociales”.

"El común denominador para los focos o brotes es que hubo un asado, una fiesta clandestina o actividades no permitidas con aglomeración de personas en lugares cerrados", describió.

Aclaró, no obstante, que el gobierno provincial no tiene la intención de “judicializar el comportamiento social” sino que apelan a la responsabilidad de los funcionarios públicos “para que monitoreen qué está permitido y qué no”.

El Presidente había asegurado ayer que a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri

"Esperamos que la población entienda que no se trata de un capricho: no es que disfrutemos de que la gente no pueda comer asados o juntarse con amigos pero eso implica una probabilidad de contagio muy grande", explicó.

En tanto, el jefe de Gabinete bonaerense pidió a la sociedad “que espere un poco más” para las salidas y reuniones sociales porque pese a ser cansador “restringir la circulación es el único remedio para aminorar contagios y muertes”.

“Pudimos estabilizar la ocupación de las camas con determinado nivel de circulación. Si lo desbordamos, habrá más contagios, más demanda sobre el sistema sanitario provincial y más fallecimientos”, reflexionó.

Seguí leyendo

Alberto Fernández: “A la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri”

Mauricio Macri le contestó a Alberto Fernández: “De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días”