Los dos camaristas que busca remover el Gobierno apelarán el fallo judicial que habilitó la revisión de sus traslados

Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los dos camaristas que busca remover el Gobierno

Los jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py Lepoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi apelarán el fallo que hoy rechazó el amparo que presentaron para que sus traslados a ese tribunal no sean revisados. La apelación la harán la semana que viene y le pedirán a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que lo revoque.

“Entendemos que el fallo tiene errores y por eso apelaremos” , le dijo a Infobae una fuente del equipo de abogados que trabajan con los camaristas. El plazo para apelar es hasta el próximo martes.

La jueza en lo contencioso administrativo federal María Biotti rechazó hoy el amparo que ambos camaristas iniciaron para que se declare inconstitucional la resolución del Consejo de la Magistratura de la Nación en la cuál entendió que 10 traslados de jueces se hicieron de manera irregular.

Bruglia y Bertuzzi objetaron esa decisión al entender que sus traslados se hicieron cumpliendo la normativa vigente, que los ampara la acordada 7 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que el Consejo revisó un traslado cuando no tiene facultades para hacerlo. La jueza Biotti no compartió el criterio y rechazó el amparo.

Ante eso, los camaristas apelarán. La la ley otorga 48 horas hábiles -no se cuentan los días inhábiles para hacerlo, como los fines de semana- por lo que tienen plazo hasta el próximo martes. Con la apelación intervendrá la Cámara, superior de la jueza. La Cámara todavía no tuvo ninguna intervención en el caso.

Los camaristas, que son representados por el abogado Alejandro Carrió, pedirán que el fallo sea revocado y que se declare inconstitucional la decisión del Consejo. “Uno de los aspectos que no compartimos del fallo es la interpretación que se hace allí de la acordada 7 de la Corte Suprema y que la jueza haya dicho que la presentación es prematura”, explicó una fuente de la defensa.

La jueza Biotti sostuvo en su resolución el amparo es “manifiestamente prematuro” porque la decisión del Consejo “mal puede producir –por sí mismo– efecto alguno sobre el nombramiento de los magistrados”. “Recién en el caso de que el Senado deniegue el nuevo Acuerdo y el Poder Ejecutivo resuelva dejar sin efecto su traslado, situación que todavía no ocurrió, podrán los actores eventualmente cuestionar dichos actos por los cauces administrativos y legales que estimen corresponder, no resultando la presente acción una vía apta a tales efectos”, explicó Biotti.

La apelación que hagan los camaristas no suspende la decisión que tomó la jueza. Se trata de una resolución sobre el fondo del planteo en la que se entendió no hay actos nulos, por lo que la apelación no cambia el status. Distinto hubiese sido si para la jueza sí había algo irregular y lo declaraba inconstitucional, por lo que en la apelación había algo para proteger mientras la Cámara lo revisaba.

Con el fallo de hoy el Senado podrá avanzar con la audiencia que convocó para el próximo 4 de septiembre para analizar los pliegos de los 10 jueces objetados. Luego de eso quedará en condiciones de resolver si avala o no los traslados. Si no lo hace, los magistrados deberán volver a sus cargos anteriores. El oficialismo tiene los votos –se requiere mayoría simple– para imponer su decisión.

Además de Bruglia y Bertuzzi, los otros ocho jueces cuestionados son Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. Castelli, juez del Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py que tiene el caso de los cuadernos de la corrupción en el que está acusada la vicepresidenta Cristina Kichner, también presentó un amparo para defender su traslado que todavía no se resolvió.