Daniel Scioli: “Para la Argentina cualquier desencuentro con Brasil quedó en el pasado”

Daniel Scioli junto a Jair Bolsonaro

El embajador Daniel Scioli salió eufórico de su primer encuentro con el presidente Jair Bolsonaro en el Palacio del Planalto, donde presentó sus credenciales. El jefe de Estado brasileño ratificó ante el diplomático su disposición a “trabajar junto a la Argentina” y protagonizar, lo antes posible, una cita con Alberto Fernández. De hecho, esa es una prioridad diplomática de los dos países. Bolsonaro le dijo a Scioli que “de corazón” quiere lo mejor para Argentina y que “ambos países van a trabajar juntos”.

En una entrevista exclusiva con Infobae, Scioli indicó sus prioridades: estimular las exportaciones argentinas hacia Brasil, especialmente de las economías regionales. Contó que mañana tendrá una primera una videoconferencia con el gerente del Banco Nación en San Pablo y con autoridades de la provincia de Buenos Aires y el gobernador Axel Kicilloff. A esa primera conversación online, donde estarán también intendentes de Bahía Blanca y de Mar del Plata, le seguirán entrevistas con el gobernador de Corrientes y Catamarca: “Esto es fundamental del punto de vista comercial para Argentina y sus economías regionales”, indicó.

En la cita en el Planalto, que se prolongó por casi una hora, Scioli le regaló a Bolsonaro un juego de ajedrez, uno de los ejercicios lúdicos preferidos del embajador.

Esta primera reunión en Brasilia ocurre en el mejor momento posible, con un gobierno de Bolsonaro que ha dado un sensible viraje político y un presidente brasileño feliz de la popularidad cosechada en los últimos tiempos (subió de 32 a 38% entre junio y agosto).

El ex gobernador de Buenos Aires con el ajederez que le obsequió al mandatario brasileño

Scioli almorzará el viernes con el canciller Ernesto Araújo. Y luego se reunirá la ministra de Agricultura Tereza Cristina, con quien se tratará la agenda de la agroindustria.

-¿Se habló de fechas posibles para una entrevista Alberto Fernández y Jair Bolsonaro?

- Aquí lo más relevante es que ambos están dispuestos a encontrarse. Así que vamos a trabajar en eso e iremos a acordar la oportunidad. Se cumplen ahora 35 años del Día de la Amistad argentino- brasileña (que se celebró en 1985). Quiero destacar que para la Argentina cualquier desencuentro quedó en el pasado. Nosotros nos vamos a ocupar de este presente, que nos exige trabajar juntos. Al presidente Bolsonaro le dije que, justo un 19 de agosto de 1910, hubo una reunión de Argentina y Brasil, en la que estaba presente el Barón de Río Branco (cuyo nombre es un icono de la diplomacia brasileña). Se trataba entonces de resolver una situación conflictiva. En ese encuentro con Argentina, él dijo aquella frase célebre: “Todo nos une, nada nos separa”.

-¿Usted piensa darle prioridad a la agroindustria en la relación comercial?

- Esa es la prioridad de la presidencia argentina. Hay una guía central y es lo que nosotros definimos como la diplomacia ejecutiva comercial, que busca alentar las exportaciones capaces de contribuir a generar puestos de trabajo y las divisas que tanto necesita la Argentina. Hoy no hubo ninguna referencia a problemas de intercambios comerciales. Pero se habla mucho de la licencia no automática para las importaciones de bienes brasileños. Ocurre que los números son contundentes: se han aprobado más de 90% de las licencias y hay millones de dólares de licencias autorizadas que no fueron utilizadas hasta el momento. Nuestro interés es generar mayor inserción de productos argentinos en Brasil: para el trabajo argentino es un mercado gigante de 210 millones de habitantes. Mañana tenemos una videoconferencia con el gerente del Banco Nación en San Pablo, con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y con autoridades de Mar del Plata y Bahía Blanca. Y luego será el turno con el gobierno de la provincia de Corrientes y la de Catamarca. Esto es fundamental del punto de vista comercial para Argentina y obviamente todos los gobernadores están interesados en ver cómo se abren las puertas de Brasil para las economías regionales, en un momento tan difícil.

-¿Podría haber alguna entrevista online entre Fernández y Bolsonaro antes del fin de la pandemia?

- No se hablo particularmente de eso. Pero hay una voluntad de ambos, que es lo mas importante naturalmente, para un encuentro en forma personal cuando se presenten las condiciones. Así que estaremos trabajando en ello con las respectivas cancillerías.

-Usted acordó un encuentro con su colega Ernesto Araújo este próximo viernes ¿Va a ser para tratar de esa cita presidencial?

- Se van a tratar varios puntos, que los vamos a trabajar entre hoy y el viernes con la Cancillería. Tenemos que recomponer el comercio bilateral. Y vamos a potenciar el trabajo con los exportadores argentinos para ampliar nuestra participación en el mercado brasileño. Nosotros buscamos tener línea directa para ir solucionando todos los temas que se vayan presentando. Entendemos que muchas veces se han generado situaciones de distanciamiento. Por eso vamos a estar en contacto permanente y directo. Tenemos que tratar de llevarlos mejor posible con nuestros principales socios comerciales, y me voy a poner de lleno a trabajar, defendiendo los intereses del país.