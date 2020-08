Con 67 votos a favor y uno solo en contra, el Senado convirtió en ley la ampliación presupuestaria

Claudia Ledesma Abdala condujo gran parte del debate en el Senado (Foto: CELESTE SALGUERO / COMUNICACIÓN SENADO).

La ley de ampliación presupuestaria por 1,8 billones de pesos fue sancionada por amplia mayoría. Hubo un solo voto en contra, el del salteño Juan Carlos Romero, mientras que Juntos por el Cambio votó a favor en general y rechazó los artículos 7, 8 y 17 que modifican la Ley de Administración Financiera y recortan, a su entender, los fondos al Sistema Universitario. La media sanción para un plan de asistencia al turismo se votó por unanimidad al igual que la emergencia citrícola para las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy, Salta, Catamara, Tucumán y Buenos Aires que logró 67 votos de los presentes y fue girada a Diputados.

A una senadora se le quebró la voz y a varios le brillaron los ojos. Desde Río Negro Silvina García Larraburu levantó su celular y mostró imágenes de San Carlos de Bariloche, su ciudad, con todos los comercios con las persianas bajas y las calles vacías. Mientras se veía una postal desolada, con lluvia, la dirigente peronista que fue Reina de la Nieve describió el efecto económico y social de la pandemia y el aislamiento que obligó al cierre de chocolaterías, cervecerías, centros de skí, restaurantes, y un sinnúmero de actividades.

Desde el interior jujeño la radical Silvia Giacoppo agradeció el “consenso” que permitió unificar once proyectos. “Más allá de la ideología que cada uno tiene somos capaces de unirnos, hemos podido compatibilizar todas nuestras ideas”, agregó en línea con los otros catorce discursos que se oyeron sobre la Ley de Asistencia al Turismo.

Tras un inicio agitado, con cruces por el fallo de la jueza Alejandra Biotti y un reclamo de Esteban Bullrich a Cristina Kirchner, los senadores votaron la ampliación de la Moratoria e incluso, sobre tablas, la emergencia económica. En el medio se aprobaron los acuerdos para tres embajadores políticos. Con 68 votos a favor y dos abstenciones, el Senado avaló a Ricardo Alfonsín como embajador en España; Daniel Capitanich, hermano del gobernador de Chaco, como embajador en Nicaragua y a Hernán Patiño Mayer como embajador en Hungría.

El debate arrancó pasadas las 14 y recién unos minutos antes de las 20 comenzó el debate sobre la emergencia cítrica y la ampliación presupuestaria, dos temas también con consenso por lo que se pudieron tratar sobre tablas, es decir antes de que pasara una semana desde el dictamen de comisión.

Martín Lousteau justificó que Juntos por el Cambio haya contribuido con los dos tercios de presentes para habilitar un debate “expeditivo, algo que también hemos hecho en otras situaciones cuando el gobierno necesitaba tratamiento con urgencia”. “Entendemos claramente la necesidad”, señaló sobre la pandemia, la cuarentena y la falta de un Presupuesto cuando el Ejecutivo decidió prorrogar el el 2019 y no enviar uno nuevo. Apuntó que el Congreso debe controlar porque se trata de 1,8 Billones y un déficit de 42.000 millones de dólares. Enumeró además la modificaciones introducidas en Diputados como los $ 10.500 millones para transporte urbano y fondos para municipios y universidades, aunque denunció que “otra vez está ocurriendo” el reparto discrecional entre las provincias.

“Así como damos los dos tercios y acompañamos en general tenemos algunas diferencias en una parte del articulado”, se diferenció el ex ministro de Economía que reclamó por proyectos de Juntos por el Cambio que no se tratan en el Senado. Anunció los artículos que no acompañarían: la suspensión por un año del artículo 65 que establece que las operaciones de crédito público pueden realizarse siempre y cuando mejore montos, plazos o intereses, dos de esas tres condiciones. Tampoco avalarán la dolarización de deudas en pesos. También cuestionó que se den $ 17.500 millones menos de lo que pedía el Consejo Interuniversitario Nacional.

“No nos agarran ataques de republicanismos, somos republicanos, somos consientes en nuestro rol de oposición”, señaló el senador Esteban Bullrich que antes de hablar de los proyectos de ley de ampliación presupuestaria y de emergencia cítrica volvió a reclamar, como al inicio de la sesión, por no haber podido responder al discurso de José Mayans sobre la gestión de Mauricio Macri. Y también siguió contestando lo que quedó pendiente de dos semanas atrás sobre su rol como ex presidente de la comisión de Presupuesto.

Carlos Caserio, presidente de la comisión de Presupuesto, le respondió a Lousteau. Dijo que la deuda pesificada “es una cuestión de ordenamiento aprovechando que se ha terminado el canje de la deuda”; que las universidades tendrán “un aumento presupuestado del 35%, mayor a la inflación” y que “si necesitan el Gobierno las ayudará” y prometió para septiembre el envío de un proyecto de Presupuesto 2021 “seguramente más ordenado”. Varias veces dijo que “seguramente no lo habría hecho Mauricio Macri” y se quejó de la herencia. A Bullrich le dijo que si las comisiones que tratan reforma judicial lo solicitan sumará a Presupuesto y aceptó un pedido de dos senadoras tucumanas y un catamarqueño para agregar a sus provincias a la emergencia cítrica.

Mayans usó sus veinte minutos para reprochar al gobierno anterior por la caída de la economía, el cálculo de un dólar a $ 40 en el Presupuesto anterior, la caída del empleo, entre otros puntos. Y agregó: “Digo lo que pasó porque hay gente que se ofende” manifestó después de describir “la herencia”. “Lo que se previó en el presupuesto 2019 se cayó a pedazos. Si un equipo económico proyecta un esquema de presupuesto y tienen este grado de equivocación se hace imposible la aplicación de cualquier programa económico”, aseguró Mayans y agregó que “escucho algunos economistas que estuvieron solo quince días y casi reventaron todo el país. Ahora salen y opinan, atacan la economía. Ellos fueron la causa de este desastre, del déficit que llevaron a cinco puntos” y defendió el trabajo del Gobierno para reordenar la deuda y la economía.

Aval a un acuerdo con China firmado por Macri

Jorge Taiana se conectó a la sesión desde su despacho

También se votaron varios acuerdos y una decena de proyectos de declaración.

El ex canciller Jorge Taiana, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, presentó los convenios internacionales: uno de Coproducción Cinematográfica con el Estado de Israel; la ratificación del acuerdo para el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe y un proyecto de ley que aprueba el acuerdo con la República Popular China sobre el establecimiento de un centro cultural chino en Argentina.

Al presentar los acuerdos, Taiana resaltó el de Escazú por ser “un compromiso de defensa del ambiente puesto en manos de la sociedad civil y sobre todo de los jóvenes que son los que han despertado una conciencia clara de la importancia de detener un sistema de explotación de la actividad productiva que nos está condenando a un futuro incierto”.

Ley de Asistencia al Turismo: ejes centrales

Senadora Silvina García Larraburu mostró su celular con imágenes desoladoras de Bariloche

La Ley de Asistencia al Turismo, que tuvo media sanción, extendió el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción desde el 1 de julio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, para las actividades y rubros comprendidos que se encuentren paralizados o tengan una facturación inferior al 30%, conforme lo determine la reglamentación. También se establecieron como beneficios la reducción del pago de las contribuciones patronales y el salario complementario abonado por el Estado Nacional para los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia del sector privado del 50% del salario neto.

También se fijó una asistencia económica no reembolsable por un monto de hasta 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM); a prórroga por 180 días del vencimiento del pago de los impuestos; una reducción en las alícuotas del impuesto sobre los créditos y los débitos en cuentas bancarias y otras operatorias; un Plan de Reactivación del Turismo Interno; un bono fiscal vacacional para las familias cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a 4 SMVM, por única vez, para el uso dentro del país; y un el régimen de Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Naciomales que consistirá en el reconocimiento por parte del Estado Nacional de un crédito a favor de las personas humanas, del 50% del monto de cada compra de servicios turísticos a ser brindados dentro del país por los sujetos protegidos en la ley. Además se creará el Programa Turismo para Personas Mayores(el Poder Ejecutivo Nacional aportará hasta el 21% de los paquetes turísticos) y, entre otros aspectos, un programa de financiación de los paquetes turísticos de viajes de turismo estudiantil con destino nacional además de fijar plazos y cuotas para la reprogramación o devolución de los servicios contratados.

En la maratónica sesión hubo otros proyectos votados por unanimidad como la transferencia a título gratuito del terreno propiedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la transferencia de un inmueble de la ciudad de La Plata a la Universidad Nacional de dicha ciudad para el “Instituto Malvinas” que ya funciona en ese lugar.