Rechazaron el pedido de excarcelación del ex intendente de Paraná condenado por narcotráfico

(Télam)

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa del ex intendente de Paraná, e integrante de Cambiemos, Sergio Varisco, contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal de Paraná que rechazó su excarcelación.

De esta manera, el ex intendente de Paraná, Entre Ríos, condenado por narcotráfico a la pena de seis años y seis meses de prisión, seguirá detenido. La Sala IV de la Cámara de Casación consideró -para rechazar la apelación- “la gravedad del hecho atribuido y los recursos del imputado para sustraerse del cumplimiento de su condena”. Varisco se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria debido a su estado de salud.

El 30 de diciembre de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal de Paraná condenó a Varisco a la pena de seis años y seis meses de prisión y a una multa de 200.000 pesos por considerarlo partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes agravado. En la misma sentencia también fueron condenados la ex secretaria de Seguridad de Paraná, Griselda Bordeira y al ex concejal, Pablo Hernández, a cinco años de pena, como partícipes secundarios. La sentencia aún no se encuentra firme, ya que los imputados presentaron recursos de casación.

A Varisco se le imputó haber participado en una organización liderada por Daniel “Tavi” Celis para el comercio de drogas. La misma habría funcionado entre el septiembre de 2017 y mayo de 2018 en la zona controlada políticamente por Varisco. Se comprobó judicialmente que esta organización hizo aterrizar en un campo de Colonia Avellaneda una avioneta que llevaba más de 300 kilogramos de marihuana . Celis, señalado como jefe narco de Paraná, fue condenado a 13 años de cárcel y debió abonar una multa de 250 mil pesos.

En la investigación se hizo una descripción de la banda: “Todos los imputados actuaban consustanciados con y/o dentro de una organización encargada de comercializar, distribuir y expandir estupefacientes, con determinados roles, los cuales no son estáticos, sino que se movilizan de acuerdo a las necesidades estratégicas de la corporación, en este caso, a partir de la celebración del acuerdo probado por distintas fuentes de datos.”

La fiscalía ante la Casación se opuso a la excarcelación debido a que ”las presunciones de riesgo procesal en el caso no han sido rebatidas por la defensa, entendiendo que continúan vigentes y existe el peligro de que el imputado pueda darse a la fuga si recupera la libertad” .

El Tribunal Oral de Paraná que había condenado a Varisco, cuando rechazó la excarcelación apelada en Casación, había señalado “que la gravedad del reproche penal formulado a Varisco es inobjetable y que tuvo y sigue teniendo poder territorial, medios, estructuras materiales y humanas que pueden favorecer su extrañamiento del proceso”.

Cuando le tocó pronunciar sus últimas palabras en el juicio, Varisco afirmó que fue víctima de una “campaña política” y negó haber financiado operaciones narco desde el municipio. En aquella ocasión el ex intendente de Cambiemos dijo que mientras se llevada adelante la causa había sufrido “un calvario” y había sido “estigmatizado como narco”. Aquel día aseguró que desde los ’80 sólo se dedicó a la política y no tiene auto, casa, ni cuenta bancaria.

A su turno Celis, cuando tuvo que hablar ante los jueces que lo condenarían, dijo que tanto Varisco, el ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local Griselda Bordeira “no tienen nada que ver, son inocentes de la causa”. Debido a la resolución de Casación, Varisco seguirá detenido. Con prisión domiciliara pero sin el beneficio de la excarcelación.

