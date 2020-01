En esa línea, el ex jefe comunal (Cambiemos) de Paraná se refirió a las pruebas analizadas en el juicio, proceso al que llegó acusado junto a otras 32 personas, entre ellos un ex concejal, una ex funcionaria comunal y el condenado por narcotráfico Daniel “Tavi” Celis. Respecto de las evidencias, dijo que no hay elementos que lo vinculen al hecho que se le atribuye: “En más de 2.000, 3.000 horas de grabación no hay una sola escucha mía. Incluso se me acusa de un delito del cual no fui imputado, que es la comercialización, ya que a mí se me había acusado de financiación; nada más lejos de la realidad”.