Más de la mitad de los argentinos cree que la situación económica está peor que el año pasado y que se agravará aún más

Más del 60% de los argentinos está de acuerdo con la forma en que el gobierno nacional está gestionando la pandemia. Sin embargo, casi el mismo porcentaje asegura que su situación económica es peor a la del año pasado y considera que empeorará aún más en los próximos meses.

Los datos surgen de una encuesta nacional realizada telefónicamente por la consultora Management & Fit durante el mes de julio a 2.200 residentes de Argentina de entre 16 y 75 años.

Ante la consulta sobre la gestión de la cuarentena, el 61,4% se mostró satisfecho y los que rechazan las medidas implementadas por el gobierno nacional suman un 33,9%. Pero a su vez, el 63,3% de los consultados aseguró que está peor económicamente que el año pasado (40% dijo que mucho peor); mientras que el 15,4% aseguró estar igual; el 10,5%, mejor, y el 6,5%, mucho mejor.

Sobre este punto, quienes tienen mayor nivel de estudios tendieron a manifestar opiniones más negativas (49,9% contestó mucho peor). En cambio, los encuestados con nivel educativo bajo plantearon una mirada más positiva.

En la misma línea, el pesimismo de los sectores más educados y el optimismo de los menos educados se manifestó en la visión del futuro próximo. En total, el 56,2% de los consultados manifestó que en los próximos meses la situación económica estará peor (31,7% aseguró que estará mucho peor) . Solo el 22,6% mantiene las esperanzas de que las cosas se mantengan igual o mejoren.

Por otro lado, la corrupción volvió a ocupar el primer puesto entre los principales problemas del país (28,8%). Luego quedaron la inseguridad (15,4%), la desocupación (14,8%), la pobreza (14,2%) y la inflación (13,8%).

La preocupación por la corrupción, que en junio del año pasado se encontraba más de diez puntos por debajo (18,2%) se destaca por su importancia para el sector que desaprueba la gestión de Alberto Fernández.

Al otro lado de la grieta, entre quienes aprueban la gestión del gobierno nacional, la corrupción cae a un quinto puesto (11,5%). En este sector la desocupación, la pobreza y la inseguridad encabezaron el ranking de problemas.

En el plano político, el 48,8% de los encuestados se mostró satisfecho con la forma en que Alberto Fernández conduce el gobierno nacional (un 35,2% lo desaprueba) y sus principales simpatizantes se encuentran entre los menores de 40 años y entre las personas con nivel educativo bajo. Sus detractores, en cambio, se destacan entre los mayores de 40 años con nivel educativo alto.

No obstante, el nivel de aprobación con la gestión nacional cayó casi diez puntos desde abril, cuando llegó al 57%. Curiosamente, el nivel de rechazo también bajó desde el 44,7% en febrero hasta el 35,2% actual. Subieron quienes no saben o no contestan a la pregunta.

Al recortar la muestra por distrito, el rechazo a la conducción de Alberto Fernández trepa hasta el 48,8% en la ciudad de Buenos Aires y la aprobación sube al 51,6% en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, la gestión del gobernador Axel Kicillof -quien se impuso por una amplia mayoría en las últimas elecciones- tiene un 46,9% de rechazo y un 39,2% de aprobación. El sondeo mostró que incluso existe un 17,6% de personas que simpatizan con la gestión del Presidente pero no con la del gobernador.

En la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta acumula un 65,6% de aprobación de su gestión, con un 25,8% de rechazo. No obstante, un dato saliente es que el jefe de gobierno porteño alcanzó una mayoría a su favor tanto entre quienes aprueban como entre quienes desaprueban el gobierno de Alberto Fernández. Un 52,3% de los simpatizantes del Presidente respaldan al jefe de Gobierno.

Estas posiciones se revierten si se toma sólo la provincia de Buenos Aires (30,6% contra 25,4%) y la distancia a favor de Rodríguez Larreta se agranda en CABA (36,9% contra 0,2%). El alcalde es, además, considerado el principal referente de la oposición (23,6%), muy por delante de María Eugenia Vidal (12,1%), Mauricio Macri (11%) y Patricia Bullrich (8,4%).

De cara al futuro, el 40,3% de los encuestados cree que al gobierno de Alberto Fernández le irá mejor o mucho mejor . El 18,4% opina que seguirá igual, el 18,8% cree que le irá peor y 13,6%, mucho peor.

Entre los dirigentes políticos Alberto Fernández acumula un 47,2% de imagen positiva. No obstante, el 26,8% de imagen negativa lo deja apenas por detrás de Horacio Rodríguez Larreta, quien suma 44,2% de simpatizantes, pero muchos menos detractores (18,1%). Esta diferencia -26,2% contra 20,3%- lo ubica en el podio de los políticos a nivel nacional.

En tercer lugar quedó el gobernador Axel Kicillof, pero en su caso la imagen negativa (42,5%) es superior a la positiva (31,6%), dando un resultado final negativo: -10,9.

Ante una situación similar quedaron la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ex presidente Mauricio Macri. La dirigente del Frente de Todos quedó con un saldo negativo de -23,1% (30,7% imagen positiva) y el referente de Juntos por el Cambio, de -30,3% (21,4% imagen positiva).

