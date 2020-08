El Gobierno y Rodríguez Larreta acordaron reforzar los controles en la SUBE y los permisos de circulación

En una decisión unánime tendiente a evitar que la cuarentena se relaje y se disparen los casos de contagio de COVID-19, el Gobierno y la administración porteña liderada por Horacio Rodríguez Larreta acordaron hoy reforzar los controles en el uso de la tarjeta SUBE y en el otorgamiento de los permisos de circulación para el área metropolitana.

A lo largo de una reunión que se realizó en la Casa Rosada en el despacho del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, Rodríguez Larreta junto con el ministro de Transporte, Mario Meoni, y el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, decidieron aumentar los controles para que se cumpla a rajatabla la suspensión de las tarjetas SUBE para aquellas personas que no sean trabajadores esenciales y se mejore el sistema de cruce de datos a la hora de otorgar los permisos de circulación.

El viernes pasado el Ministerio de Transporte informó que aquellas tarjetas SUBE que hayan registrado viajes durante más de dos días consecutivos en subtes, trenes o colectivos y no estén vinculadas al permiso que los trabajadores esenciales necesitan para circular serán suspendidas. Hasta hoy hubo un total de 3.000 tarjetas SUBE bloqueadas por estas irregularidades.

Sin embargo, tanto desde el gobierno de Larreta como en la Casa Rosada creen que esa cifra es baja y que se deben ajustar los controles en función de la cantidad de gente que sigue viajando en transporte público a pesar de las restricciones decretadas por la cuarentena. Esto se deberá hacer con controles en estaciones de subte, trenes y en los colectivos pero también a partir de las bajas de las tarjetas SUBE.

Por otra parte, en el encuentro realizado en la Casa Rosada se acordó ajustar el cruce de las bases de datos para lograr mayores controles en el otorgamiento de permisos de circulación. Es que en la detección de puestos de control en la calle se observó que muchas personas sacan sus permisos de circulación pero cargan datos falsos o se completan mal los datos.

“La decisión es reforzar los controles para que no haya un relajamiento de la cuarentena que termine generando un incremento en la curva de contagios”, sintetizó ante Infobae un funcionario del Gobierno después de la reunión con Rodríguez Larreta.

Desde la cartera de Transporte aseguran que la idea de plantear una sanción fue promovida más que nada por insistencia del gobierno porteño. La idea es que en adelante la tarjeta SUBE únicamente sea para los trabajadores esenciales y quienes deban trasladarse por cuestiones de fuerza mayor. Si una persona no considerada trabajador esencial utiliza dos días seguidos el transporte público al tercer día se le bloqueará la tarjeta.

Por otra parte, en el encuentro de Cafiero y el jefe de gobierno porteño se analizó el decreto del presidente Alberto Fernández tendiente a prohibir las reuniones en medio de la cuarentena. Hubo coincidencias en que este tema debe ser ajustado para evitar que la gente se relaje y no se cumpla el aislamiento. No sólo esto. Desde el gobierno de Rodríguez Larreta aclararon que la medida presidencial está en línea con lo que plantean los epidemiólogos que aseguran que el virus se transmite con mayor celeridad y amplitud en espacios cerrados donde hay un número de gente mayor a lo que es un grupo familiar y que no mantienen vínculos asiduos.

Seguí leyendo:

Constitucionalistas sostienen que el DNU que prohíbe las reuniones sociales por el coronavirus viola el derecho a la intimidad