Carlos Stornelli: “El proyecto de reforma de la justicia es inconstitucional”

El fiscal Carlos Stornelli

El fiscal federal Carlos Stornelli cuestionó este jueves el proyecto de ley que el presidente Alberto Fernández presentó ayer para modificar la Justicia Federal y planteó que la iniciativa es inconstitucional.

El fiscal coincidió con la opinión de otros juristas que creen que la reforma es innecesaria y tampoco es el momento adecuado para ejecutarla. “ Es un gasto que la Argentina no está en condiciones de asumir ahora. Además, no soluciona nada y es muy probable que multiplique lo problemas. Es un Caballo de Troya: está escondida la posibilidad de nombrar jueces subrogantes sin pasar los controles ”, advirtió.

En un reportaje con el periodista Baby Etchecopar en radio Rivadavia, Stornelli advirtió que el proyecto es una señal clara del Poder Ejecutivo para que los fiscales investiguen menos. “Esto debilita a las fiscalías. Durante un tiempo, esos juzgados van a a ser lo únicos que reciban las denuncias y los demás vamos a estar sin trabajo. Los técnicos están equivocados o tiene intereses diversos ”, enfatizó.

“La idea de sacar jueces que juzgan gente para poner otros es inconstitucional. La constitución prohíbe expresamente la formación de comisiones especiales para juzgar gente. Esto es realmente peligrosísimo”, añadió.

Para Stornelli el gran mal que afecta a la Justicia no tiene que ver con la cantidad de jueces. “ Acá hay un Consejo de la Magistratura que no funciona, que le cuesta al Estado muchísimo dinero y que tiene un movimiento muy lento, pero la cuestión de los jueces incompetente o venales debe resolverse en ese ámbito y no pero generando más juzgados ”, recordó.

En tal sentido, el fiscal reiteró que no es momento para una reforma de ese tiepo. “Están los juzgados y fiscalías ociosas con poco trabajo. Lo que sería conveniente es que las fiscalías que tenemos investigaciones más complejas, podamos avanzar y llevar a buen puerto las investigaciones y con esto nos están sacando esa posibilidad”, señaló.

Stornelli denunció además que ahora les están quitando a los funcionarios del poder judicial los méritos y los antecedentes para poder ser calificados. “Así cualquiera puedo traer a un chico que se recibió la semana pasado y lo hace juez o fiscal federal subrogante a tiro de lapicera”, advirtió.

El fiscal recordó también cómo en otras épocas se hizo manipulación de las subrogancias de fiscales a través de Procuración General de la Nación. “ El gran problema de la Justicia Argentina es que se ha naturalizado el magistrado militante. Tenemos prohibido por ley cualquier clase de militancia política. Podemos tener nuestras ideas pero no podemos ser partidarios. Con el tiempo eso se fue diluyendo y hoy se hace ostentación de la magistratura militante ”, advirtió.

En tal sentido, afirmó que “la magistratura militante no hace otra cosa que militar, al amparo del derecho, del código penal, del procesal y de la constitución” y recordó que cuando él comenzó en la Justicia “era pecado moral ese tipo de conductas” y que “hoy es hasta un mérito”.

El debate de la reforma judicial comenzará en dos comisiones presididas por ultrakirchneristas

El nombramiento de los jueces que integren esos nuevos juzgados que propone el Gobierno deberán pasar por la Magistratura, donde el oficialismo necesitará de una mayoría especial.

Para Stornelli detrás de eso hay “una cuestión política” que el Congreso tendrá que atender. “Un imputado está en el poder político, su abogado está en la Comisión de la reforma… ¿cuál te parece que es el resultado de eso?. Es una obviedad, por eso los legisladores tendrían que revisar esto”, consideró.

Finalmente, el fiscal calificó como “un horror sacar a un juez para poner a otro que a vos te gusta” y se preguntó si la Argentina es como Guinea Ecuatorial, una de las 22 dictaduras que hay en África. “Hay muchas veces proyectos equivocados y disparatados y luego el Congreso los pone en su lugar”, concluyó.

Seguí leyendo:

Consejo de la Magistratura: avanza el plan del Gobierno para desplazar a 10 jueces federales

Alberto Fernández: “La Corte Suprema está funcionando mal”

Cuando los Fernández defendían la composición actual de la Corte Suprema de Justicia

El debate de la reforma judicial comenzará en dos comisiones presididas por ultrakirchneristas