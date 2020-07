Los empresarios jugarán su última carta en el Senado para intentar cambios en el proyecto de teletrabajo

Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado

Mientras aún no se sabe si el proyecto de regulación del teletrabajo será modificado por el Senado, tres entidades empresariales y una ONG expondrán esta mañana su opinión sobre la iniciativa ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta . Será la última oportunidad que tendrá el sector de los empleadores para convencer a los legisladores de que se cambien los artículos que, según coinciden diversas entidades, desalentará la aplicación de esa modalidad laboral en la Argentina.

La Unión Industrial Argentina (UIA), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Argencon y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) fueron las elegidas para brindar su posición en la reunión de la Comisión, que comenzará a las 11 y luego de la cual los senadores resolverán si votan el proyecto tal como se aprobó en Diputados o si lo modifican, con lo cual deberá regresar a la Cámara de baja.

La bancada del Frente de Todos deliberó este lunes sobre esta iniciativa y, aunque no trascendieron detalles de lo resuelto, los senadores de Juntos por el Cambio están convencidos de que el oficialismo “tiene voluntad de modificar” la iniciativa. ¿En qué sentido?, sería la pregunta del momento, ya que algunos legisladores del bloque que preside José Mayans quieren endurecer aún más el texto y existirían otros que aceptarían reformar algunos artículos para disipar las críticas empresariales.

Los senadores opositores creen que el Frente de Todos podría contemplar algunas de sus objeciones hacia el proyecto. Entre otras, por ejemplo, clarificar el artículo que habla de que el teletrabajo es un contrato de trabajo cuando es, en realidad, una modalidad. O corregir el polémico artículo que contempla la reversibilidad del trabajo remoto con el fin de darle un plazo al empleador para que se organice si el empleado quiere volver a cumplir tareas de manera presencial. También, cambiar lo estipulado en materia de registración obligatoria ante el Ministerio de Trabajo del software que se utilizan en las computadoras de los teletrabajadores.

El líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el cotitular de la CGT Héctor Daer apoyaron el proyecto de teletrabajo

Luego de la reunión de comisión de esta mañana, comenzarán las definiciones sobre la regulación del teletrabajo, que tuvo un trámite rápido en la Cámara de Diputados y se terminó aprobando el 25 de junio por amplia mayoría, con 214 votos a favor, uno en contra y 29 abstenciones, luego de dos largas reuniones informativas en las que dieron su opinión sobre el tema el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el sindicalismo (la CGT y la CTA oficialista) y el sector empresarial.

El proyecto comenzó a ser analizado en el Senado el jueves pasado, cuando se reunió la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside Daniel Lovera, del Frente de Todos, para escuchar a Moroni y a los titulares de la CGT, Héctor Daer, y de la CTA oficialista, Hugo Yasky, quien también es diputado y fue uno de los promotores del texto aprobado en la Cámara baja.

Sin embargo, los senadores del Frente de Todos se resistían a escuchar las objeciones del sector empleador, lo que motivó que varios representantes de Juntos por el Cambio, como María Belén Tapia, Esteban Bullrich, Gladys González y Julio Cobos, insistieran en varias oportunidades en la necesidad de recibir a los empresarios para que expongan su postura.

La senadora Gladys González y el ministro Moroni, en la reunión de la Comisión de Trabajo del Senado

Ante las quejas opositoras, Lovera dijo que “se escuchará a todos”, pero advirtió que “por escuchar mucho a una parte perdimos más de 300 mil puestos de trabajo”, por lo que dijo que “hay que valorar el esfuerzo de las organizaciones sindicales por cuidar el empleo”. Agregó que “la crisis de hoy es por el COVID-19, pero veníamos de una crisis del empleo desde hace cuatro años”, luego de lo cual aseguró que el Frente de Todos quería emitir dictamen “la semana que viene” (por esta semana) y que el trámite fuera “rápido” porque “necesitamos que esta modalidad esté regulada”.

No obstante, tras la reunión, Lovera le pidió a la senadora Tapia, vicepresidenta de la Comisión, que elaborara un listado de las entidades empresariales que podrían concurrir a dar su opinión sobre el teletrabajo. De esa forma, finalmente se logró que la UIA, IDEA, Argencon y el CIPPEC fueran confirmados como expositores de la reunión de esta mañana, aunque no se despejó la incógnita acerca de las modificaciones o no en el proyecto que están analizando en comisión en la Cámara alta.

Entre los cuestionamientos que le hicieron llegar las entidades empresariales al presidente Alberto Fernández y al ministro Moroni figuran que de aprobarse el proyecto tal como se aprobó en Diputados se desalentará la modalidad del teletrabajo por un exceso de regulación y por determinados artículos que dificultarán la viabilidad de su aplicación.

Seguí leyendo:

Los principales empresarios del país y la CGT coincidieron en que la Argentina necesita “un mayor despliegue de la actividad privada”

Argentina y Uruguay ratificaron una agenda común para fortalecer la histórica relación entre ambos países