Obra pública: en la prueba técnica hubo fallas y tendrán que realizar otra antes de reiniciar el juicio

Cristina Kirchner en una de las primeras audiencias del juicio oral (Reuters)

La prueba técnica del juicio por la obra pública presentó algunos problemas por lo que harán otra y por el momento el proceso no se reiniciará. Inconvenientes en el demora del sonido, abogados a los que se les caía el sistema o les costaba ingresar fueron algunos de los inconvenientes que se presentaron esta tarde.

“Ningún problema fue grave pero fueron problemas que no te permiten hacer una audiencia de juicio”, coincidieron dos fuentes a las que consultó Infobae. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uribiru, Jorge Gorini y Andrés Basso, tomaron nota de los inconvenientes y anunciaron que fijarán una fecha para hacer otra prueba técnica.

El tribunal decidió retomar el juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez y en el que está acusada la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a través del sistema de videoconferencia. Es porque la pandemia del coronavirus no permite la presencia de tantas personas en una sala de audiencias y las que hay en los tribunales de Comodoro Py no son aptas para respetar la distancia social que la situación médica actual requiere.

Así, impulsaron el reinicio del juicio de manera mixta: el tribunal y los testigos en la sala de audiencias y el resto de las partes, la Fiscalía, las querellas y las defensas por videoconferencia. Antes de retomar el proceso convocaron a una prueba técnica para probar el sistema. Y se hizo hoy.

El principal problema que manifestaron las defensas fue que había un delay (demora) en el sonido. Fue cuando un funcionario del tribunal simuló ser un testigo y conversó con los jueces. Los abogados también manifestaron que tuvieron inconvenientes cuando querían hablar. Para hacerlo deben accionar una mano que les aparece a los jueces en el sistema. Pero dijeron que no funcionaba y tuvieron que hablar por el micrófono.

“A mi se desconectó tres veces. Me reconecté en poco tiempo pero la audiencia siguió y yo esa parte me la perdí”, le dijo a este medio un abogado.

Los tribunales de Comodoro Py desde donde se hizo la prueba técnica

Un abogado no se pudo conectar por su computadora y tardó en ingresar a la audiencia -algunos creen que fue más por algún problema con su conexión que por el sistema- y el fiscal Diego Luciani tuvo dificultades al comienzo de la audiencia. Fue cuando se activó el sistema y su pantalla se bloqueó y no tenía sonido. Luego pudo volver a conectarse.

En la audiencia estuvieron los abogados de los 13 acusados y cinco de los acusados: el ex secretario de obras públicas José López, el ex director Nacional de Vialidad Nelson Periotti, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Raúl Daruich y Raúl Pavesi.

Después de poco más de una hora de simulacro, el tribunal anunció que los convocaría a todos nuevamente para hacer una nueva prueba técnica en una fecha que deben definir. El sistema que se utilizó es el “Jitis”, del Consejo de la Magistratura de la Nación. Es el mismo que se usó para las pruebas del juicio por lavado a Báez y que finalmente no usó. Reinició hoy el juicio con el sistema de Zoom.

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas que recibieron las empresas de Báez para Santa Cruz durante los 12 años de gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según la acusación, esas irregularidades fueron el pago de sobreprecios para obras que no se terminaron y la falta de antecedentes técnicos para acceder a los trabajos. Están siendo juzgadas 13 personas. Además de Cristina Kirchner, Báez y López, también el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.