Consejo de la Magistratura: aprobaron 204 candidatos a conjueces y el reglamento para elegirlos

El Consejo de la Magistratura de la Nación mantiene sesiones en forma virtual por la pandemia. (NA)

El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por unanimidad un listado de 204 candidatos a conjueces que podrían cubrir en el futuro algunos de los 285 cargos vacantes de magistrados que existen en la Justicia nacional y federal. Estos nombres de postulantes pasaron ya por un concurso para ser jueces o camaristas, pero que no fueron seleccionados. Las 18 listas elaboradas por jurisdicción para la que concursaron, serán ahora elevadas al Poder Ejecutivo. El Presidente podrá aprobar a todos los integrantes, o elegir una cantidad de ellos para enviar sus nombres al Senado de la Nación, que deberá darles su acuerdo.

El número de vacantes existentes hoy en la Justicia nacional y federal representa casi un tercio del total de 988 cargos existentes en todo el país. Por la ley de subrogancias aprobada en 2018, las cámaras federales pueden cubrir una vacante con un juez de igual competencia, o un magistrado de la misma jurisdicción de similar competencia, o con un conjuez de la lista de nombres elevada por el Consejo, aprobada por el Ejecutivo y con acuerdo del Senado.

En el Ejecutivo hay actualmente 153 ternas de candidatos a jueces elevadas por el Consejo de la Magistratura que aguardan su envío a la Cámara alta. Las ternas fueron conformadas por el Consejo con los cuatro primeros postulante del orden de mérito luego del concurso respectivo. A casi ocho meses de haber asumido, Alberto Fernández - después de haber retirado del Senado todos los pliegos de jueces propuestos por Mauricio Macri-, aún no volvió a enviar los de sus candidatos a jueces de esas ternas.

En este sentido, antes de aprobar los nombres, el diputado del PRO Pablo Tonelli exhortó al Ejecutivo para que “remita al Senado la enorme cantidad de pliegos que están pendientes, de acuerdo con el procedimiento previsto por la Constitución, para que sean jueces con todas las letras”. El consejero abogado de origen radical Juan Pablo Mas Vélez se sumó al reclamo y propuso, asimismo, “acelerar los concursos, para darle continuidad a los entre 25 y 30 expedientes pendientes, cuyas entrevistas personales debe llevar adelante la Comisión de Selección”.

Los nombres

Entre los candidatos a conjueces preseleccionados por el Consejo ayer, están los que podrán cubrir los estratégicos Tribunales Orales Federales (TOF) de la Capital Federal donde hay siete vacantes sobre 24 cargos. Estos Tribunales son los que llevan adelante, por ejemplo, los juicios orales contra funcionarios o ex funcionarios en casos de corrupción. En el listado figuran varios funcionarios actuales del Poder Judicial, como Javier Falcioni, actual secretario del TOF 5 que podría llegar a subrogar; Vanesa Alfaro, secretaria de la Fiscalía Nº5 ante estos Tribunales Orales; y Juan Martín Nogueira, quien trabaja en la Unidad Fiscal Federal de Derechos Humanos de La Plata y también aparece en la lista de conjueces para la Cámara Federal de La Plata.

Roberto Boico, profesor universitario y abogado miembro de Justicia Legítima que actúa como defensor de Cristian Kirhner en la causa del Memorándum con Irán.

En el listado para cubrir las vacantes en esta Cámara figura también Alejandro Boico, un abogado constitucionalista miembro de Justicia Legítima que es defensor de Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán. En diciembre de 2013, había sido designado por un decreto de la ex presidenta como conjuez de la Cámara Federal de Casación Penal. Otros dos nombres incluidos en la lista de conjueces a ser elevada al Ejecutivo para subrogar la Cámara Federal de La Plata son el actual secretario letrado de ese cuerpo Laureano Durán e integrante de la terna elevada al Ejecutivo para ocupar el estratégico Juzgado Federal Nº 1 de La Plata con competencia electoral, y Jorge Eduardo Dilorenzo, también candidato de esa terna y secretario del Juzgado Federal Nº 3 de esa ciudad.

También se aprobaron dos candidatos a conjueces para la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la Capital: Domingo Montanaro, abogado del histórico auditor del Justicialismo Javier Fernández, y Santiago Deluca, quien integra el cuerpo de abogados del Estado.

Otras listas de preseleccionados para ser conjueces son las destinadas a cubrir cargos en los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital; en los Tribunales Orales Federales de Córdoba, de Comodoro Rivadavia, de Catamarca, de La Rioja, de San Juan, de Santiago del Estero, de San Luis y de Tierra del fuego, y en los Juzgados Federales de Mendoza de primera instancia. También para cargos en la Cámara Federal de Salta y de San Justo; en los Juzgados de Menores, en la Cámara Comercial y en la de Seguridad Social de la Capital Federal.

Otras 50 listas de candidatos a conjueces no fueron aprobadas y sus nombres serán sometidas a un mayor análisis. Al menos cinco de ellos fueron objetados por haber recibido una sanción disciplinaria de tribunales superiores, o haber tenido algún tipo de denuncia ante la Justicia, o fueron acusados por acoso sexual.

Aprobación de un Reglamento

En su plenario por Zoom de ayer, el Consejo también aprobó por unanimidad un Reglamento de selección de postulantes a conjueces, que fija especificaciones referidas a la ley de subrogancias aprobada en 2018.

A fines de 2015, en el fallo conocido como “Uriarte”, la Corte Suprema de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la ley de jueces subrogantes promovida durante el gobierno de Cristina Kirchner. En esa acordada, también dictó la inconstitucionalidad del reglamento de designaciones de magistrados suplentes del Consejo de la Magistratura, de las listas de conjueces designados y todos los jueces subrogantes nombrados hasta ese momento bajo esa condiciones.

Desde ese fallo, hasta la sanción de la nueva ley de subrogancias, hubo “un gris” respecto de los requisitos para designar conjueces. La nueva norma votada estableció que ya no podrían ser jueces los abogados ni lo funcionarios judiciales -como secretarios-, y que los candidatos debían haber concursado para ocupar la magistratura.

Ahora, el Reglamento aprobado ayer por el Consejo especificó que podrán ser conjueces todos los que hayan concursado para la jurisdicción donde existe la vacante, en los tres años anteriores a la sanción de la ley 27.439, siempre que hayan obtenido al menos 50 puntos en el examen por oposición, y al menos otros 50 en los antecedentes. Pueden integrar la lista de conjueces los integrantes de ternas ya elevadas al Ejecutivo, a condición de que no hayan sido aún ya designados por el Presidente.

Actualmente hay 965 candidatos que reúnen esos requisitos para ser conjueces, por haber pasado por un concurso en el Consejo y obtenido el puntaje establecido mínimo de 100. En la Comisión de Selección, que desde este año preside la consejera Graciela Camaño, están mirando con detenimiento ese listado. La diputada nacional fue la impulsora del Reglamento.

La diputada y consejera Graciela Camaño, impulsora del nuevo Reglamento para seleccionar los conjueces (Maximiliano Luna)

“Cuando llegamos a la Comisión, encontramos que había nombres en las listas de conjueces que no habían concursado nunca para magistrados. Como no había un Reglamento que estableciera claramente quienes podían ser subrogantes, los nombres se votaban directamente en el plenario. La idea es que no haya discrecionalidad y que todos los que sean idóneos puedan ser conjueces, tengan o no banca política o judicial. La discrecionalidad solo le sirve al oficialismo de turno”, advirtió Camaño en diálogo ante Infobae. La diputada del espacio de Rodolfo Lavagna suele destacar que no viene del “mundo judicial” y es ajena a los presuntos “acuerdos corporativos” que suelen tejerse en los pasillos del Consejo.

Fuentes del organismo reconocen que “no se miraban demasiado las listas” y que “en general, los nombres contaban con el visto bueno de los representantes de los jueces”.

En diálogo con este medio, Tonelli reconoció que “había distintas interpretaciones de la ley de subrogancias, particularmente en lo referido a si un candidato puede ser conjuez en las distintas jurisdicciones en las que haya concursado”, y en ese sentido, destacó que “el Reglamento colabora en unificar criterios para cumplir con pautas objetivas”. No obstante, relativizó que pudiera haber habido en la anterior gestión candidatos a conjueces que no cumplieran los requisitos fijados por la ley. “Puede que las listas hayan tenido un error, pero no me consta. Si lo hubo, no fue resultado de una manipulación”.

Otro integrante del actual bloque oficialista fue mucho más critico respecto de la designación de conjueces durante la gestión de Cambiemos: “Transpiraban republicanismo, pero después ponían en la lista a sus amigos”. Es la misma acusación hacen en Juntos por el Cambio respecto del gobierno de Cristina Kirchner, cuando “se designaban conjueces afines por decreto”.

