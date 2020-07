Inauguraron en Salta dos pozos de agua para las comunidades wichi con ayuda del sector privado

Luego de la cuarentena se comenzarán los trabajos del tercer pozo que financiará YPF

En febrero de este año, un acta de compromiso entre el Estado y empresas del sector privado fue el puntapié inicial para llevar adelante la perforación de siete pozos de agua que brindarían asistencia a comunidades wichi del norte de Salta , gravemente afectadas por la situación social y la mortalidad infantil por desnutrición.

Durante la jornada del miércoles, y a cuatro meses de haberse iniciado los trabajos, dos de esos pozos fueron finalizados y ya están en condiciones de garantizar el servicio al agua segura en las localidades de Santa Victoria Este y Las Golondrinas.

“Esto es un ejemplo de articulación, de lo que se puede lograr cuando se trabaja en conjunto con responsabilidad y compromiso para alcanzar un objetivo, más allá de cualquier diferencia”, sostuvo la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, quien en marzo había participado del acto de inauguración en la provincia norteña.

Victoria Tolosa Paz junto a Marcelo Tinelli en la inauguración de la perforación de los pozos

Ambos pozos fueron financiados por Pampa Energía y Fundación La Flia. La funcionaria fue acompañada justamente por Marcelo Mindlin y Marcelo Tinelli, quienes recorrieron la perforación de pozos junto a Guillermo Nielsen, presidente de YPF, quien a través de la fundación de la empresa estatal anunció que invertirá los fondos para la apertura del tercer pozo que comenzará a desarrollarse cuando finalice la cuarentena.

Las obras fueron anunciadas el 17 de febrero pasado en el marco de la mesa federal de Agua Social para Salta, un espacio de trabajo encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y coordinado por Tolosa Paz, que reunió a autoridades provinciales, referentes de la Universidad Nacional de Salta, empresarios, y autoridades del Ejército Argentino.

”En marzo, ya con un plan de trabajo consensuado, pusimos en marcha las obras y hoy podemos mostrar los primeros resultados concretos. Con el aporte del sector privado estamos desarrollando la posibilidad de llevar adelante siete pozos. Dos fueron concluidos y serán inaugurados en estos días. Fue muy conflictivo porque los tuvimos que hacer en tiempos de pandemia, había fronteras cerradas en Jujuy, fue bastante complicado. Es algo para festejar”, manifestó Tolosa Paz a Infobae.

En fucsia, los pozos que serán financiados con el crédito del Banco Mundial

La funcionaria especificó: “ Quedan cinco: uno lo financiará YPF y los otros cuatro la Cámara Argentina de la Energía. Y después hay siete más que estará licitando el Ministerio de Ambiente de la Nación, con un crédito internacional del Banco Mundial. Es un buen punto de arranque para la provincia y para un departamento con serias deficiencias y que en el verano se encontró con 10 niños muriendo por falta de agua”.

“El pozo que abastecerá a Santa Victoria Este fue financiado por la Fundación Pampa Energía y abastecerá a unos 4.000 habitantes de la zona; mientras que el ubicado en Las Golondrinas fue solventado por la Fundación LaFlia y atenderá las necesidades de unas 350 familias”, se puntualizó en un comunicado.

Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional, había anunciado en febrero: “Invertiremos un millón de dólares en siete pozos de agua”. Las obras se realizarán en el marco del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad, que se lleva adelante mediante el préstamo del Banco Mundial.

Uno de los pozos finalizados en el norte de Salta

Los trabajos de perforación profunda demandarán entre 7 y 8 meses y se desarrollarán en los ex lotes fiscales 55 y 14, ubicados en el departamento Rivadavia y que abarcan más de 21.000 hectáreas.

“Del mismo modo que es una inmoralidad permitir que haya gente con hambre en un país productor de alimentos, también lo es la omisión y la pasividad frente a tragedias irreparables por falta de acceso al agua como las que vemos en Salta”, sostuvo Tolosa Paz. Y completó: “El agua es el principal alimento; garantizarlo es una prioridad y un compromiso que ha asumido el presidente Alberto Fernández”.

Guillermo Nielsen (presidente de YPF), Victoria Tolosa Paz, Marcelo Tinelli y Gustavo Saénz (gobernador de Salta) durante el acto inaugural de marzo

En marzo, durante la recorrida inaugural, Tinelli sostuvo: “Realmente estas comunidades wichis vienen sufriendo este problema que no es de ahora, esto estuvo y no se visibilizó durante mucho tiempo. Si nos quedamos en el momento en el cual no fue visibilizado, nunca vamos a avanzar, por eso avancemos. Este es un momento de la Argentina que nos necesita a todos unidos, es la Argentina con todos. Una Argentina solidaria, pensando en los que menos tienen. Gracias, porque quería conocerlos y estar con ustedes”.

