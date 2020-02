-Los gobiernos anteriores se preocuparon mucho que esto no saliera a la luz. Pasó siempre. Te voy a contar un ejemplo. Hace dos años recibí a un chico que venía de Hickman, una comunidad a una hora de acá. Cuando llegó a la puerta, lo alcé y vi que estaba muerto. Tendría un año y medio. Lo publique en Facebook. Me llamo el director que tenía en ese momento el hospital que y me dijo como para que me calle: “¿Cómo sabes que estaba desnutrido?, le tenés que hacer un seguimiento para eso”. Pero lo alcé y me di cuenta lo que pesaba. Soy médico.