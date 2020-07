Enterado del pedido de llamado a indagatoria, Majdalani -que ya se había puesto a disposición en el expediente la semana pasada- pidió al juez Auge que analice varias cuestiones. Dijo que no hay delito, que si lo hubiera es cosa juzgada y además que el caso no debe investigarse en Lomas de Zamora. También dijo que promovió en el juzgado de Martínez de Giorgi un planteo para que se pida desde Comodoro Py la inhibitoria. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el juez de Retiro ya les respondió que no: su causa está cerrada.