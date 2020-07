En declaraciones a Todo Noticias, contó que se hizo un “hisopado preventivo el día lunes y hoy (por ayer) llegaron los resultados”. “Totalmente asintomático pero lamentablemente di positivo”, agregó el ex intendente de Mercedes quien agradeció estar bien, aunque “con la preocupación lógica de todo el vínculo que uno ha tenido en circunstancias personales”. “Estoy con mi señora, en cuarentena, aislado, pero uno no puede dejar de pensar que con todas las medidas preventivas y todo lo demás, no puedo encontrar el momento en el que uno haya tenido un descuido como para asumir el contagio de este virus” , reflexionó.