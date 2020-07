Después de que el domingo se confirmara que el diputado del PRO Julio Sahad se contagió de coronavirus, una veintena de diputados nacionales que como él estuvieron presentes en el recinto el último jueves, se sometieron a un hisopado. Entre los testados está Miguel Bazze, radical, platense y secretario general del bloque de la UCR, que dio positivo. En su caso no sólo estuvo dentro del recinto sino que participó de la reunión de jefes de bloque en el Salón Delia Parodi antes de la sesión junto a Sergio Massa, Cristian Ritondo (PRO), Máximo Kirchner (Frente de Todos), José Luis Ramón (Unidad y Equidad), Nicolás del Caño (Izquierda), Alejandro ‘Topo’ Rodríguez (Consenso Federal), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Romina del Plá (FIT) y los secretarios Juan Manuel Cheppi, Rodrigo Roddra y Eduardo Cergnul. El único jefe de bloque que no participó fue el radical Mario Negri que por primera vez no viajó desde Córdoba.