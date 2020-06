Por lo que el médico de la Cámara de Diputados y funcionarios analizaron las imágenes del debate parlamentario para intentar dilucidar con precisión la cadena de contactos que tuvo Sahad a lo largo de la extensa jornada de la semana pasada. “Es difícil saber donde me contagié. No tengo idea donde pudo haber sido. En Buenos Aires voy a un departamento solo, en la cámara estoy solo en mi despacho. No tengo contacto estrecho con personas salvo con mi asistente”, respondió el diputado en una entrevista con Radio Provincia. En efecto, se determinó que seis diputados deberán someterse al hisopado para confirmar o descartar la enfermedad. Ellos son: Silvia Lospennato, Fernando Iglesias, Facundo Suárez Lastra, Cristian Ritondo, José Luis Ramón y Romina del Plá, quienes estuvieron en contacto directo con Sahad.