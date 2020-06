“Es una situación complicadísima. Apoyamos las medidas que toma el Presidente, pero no entendemos cómo no toma la iniciativa de analizar cómo salir de esta crisis. Sinceramente, no sabemos qué hacer” , se sinceró un sindicalista ante Infobae luego de la reunión, que se realizó en la sede de UPCN, en Moreno al 1300 de esta Capital y de la que participaron diez dirigentes, menos Héctor Daer, uno de los cotitulares de la CGT, que estuvo ausente con aviso.