Y agregó: “Lo que hicimos sirvió para evitar muertes. No es un eufemismo, no es una exageración. Hoy en Argentina hay 50 mil contagios y 1000 fallecidos, aproximadamente. Si hubiéramos tenido los mismos números que Brasil o que Chile, tendríamos entre 250 y 600 mil contagios y más de 10 mil muertos. Si no hubiéramos tomado los recaudos que tomamos, hoy tendríamos una tragedia”.