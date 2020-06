“Peronista de corazón”, como se define en su cuenta de twitter, Cholakian había sido anteriormente, hasta mayo del 2008, asesor de la ex consejera Diana Conti. También fue su abogado particular cuando la entonces diputada kirchnerista fue denunciada en la Justicia por quedarse con parte del sueldo de unos de sus asesores. Para ese entonces, ya había dejado la vocalía de Conti y era integrante del Cuerpo de Auditores del Consejo de la Magistratura. Entre sus funciones tenía, en ese momento, la de auditar el funcionamiento de los juzgados federales. Entre ellos, el del juez Rodolfo Canicoba Corral que llevaba adelante la investigación en la que estaba imputada la ex legisladora, una de las espadas del kirchnerismo en el Consejo