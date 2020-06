D’Elia, en tanto, desde hace tiempo mantiene una fuerte enemistad con Mauricio Macri y su gobierno. No es la primera vez que realiza una declaración violenta para que el líder del PRO sea ajusticiado en la Plaza de Mayo. A mediados del año pasado, el ex líder piquetero moderó su discurso por un breve impasse. “No estoy en la cárcel porque hay un cable, el 1222 de WikiLeaks, en que la embajada de Estados Unidos le pide a Macri mi detención. No tengo bronca contra Macri, ni la salida es la venganza, ni los odios. La cárcel te hace pensar y reflexionar mucho”, dijo en una entrevista en radio Con Vos.