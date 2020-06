“No nos agrada a ninguno pero no hemos encontrado otra forma”, dijo la ex Presidenta durante la primera sesión de la nueva era Covid. Desde su sillón de jefa de la Cámara, también protagonizó un paso de comedia sarcástica cuando le respondió “senador” a la tucumana Silvia Elías de Pérez, que la llama “Presidente” y no “Presidenta”, como Kirchner le reclamaba. No ocurrió lo mismo en Diputados, que tuvo dificultades técnicas hasta poder sesionar de manera remota. Finalmente se pudo y, presidida por Sergio Massa, la Cámara Baja lo hizo dos veces, en mayo.