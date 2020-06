La tucumana Silvia Elías de Pérez, radical, preguntó por la liberación de presos por COVID-19 y en particular por los liberados en Tucumán. En el texto le informa que, según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hasta el 5 de junio, 282 internos que estaban alojados en el Sistema Penitenciario Federal (SPF) egresaron bajo régimen de prisión domiciliaria a raíz de la pandemia de COVID19, por disposición judicial. En Tucumán no hay establecimientos del SPF por lo que no hay datos. Entre los que accedieron a prisión domiciliaria, cumplían condena por violación a la ley de estupefacientes mientras que el resto se reparte en una larga lista que incluye delitos contra la propiedad, las personas y el orden público. Dice además que el 25 de noviembre de 2019 se contrataron hasta 6000 “servicios diarios de supervisión, monitoreo y rastreo electrónico de personas procesadas y/o condenadas que deban cumplir arresto domiciliario y/u otras modalidades de detención o ejecución de la pena” y que al 31 de mayo de 2020 estaban en uso 3068 dispositivos de vigilancia electrónica en la órbita de la Justicia Nacional, Federal y provinciales.