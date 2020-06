El referente de la oposición alertó además sobre el “doble comando”: “ Mientras Alberto Fernández está ocupado con la peste y esta idea que le lleva una senadora (por el proyecto de Vicentin), la Vicepresidenta cabalga a rienda suelta llevando todo por delante, controlando la Justicia y pensando que la pandemia permite que se suelte hasta a los que se robaron la Argentina. Y eso no es posible. Así no habrá certidumbre, así no va a haber más inversión ”.