“¿La palabra expropiación no formó parte del debate con el Ministerio de Agricultura?”, preguntó el periodista Ernesto Tenembaum en radio Con Vos. “ Yo no estuve en esa parte ”, confesó Basterra. Y ahondó: “ Los que trabajamos la tierra no le damos tanta vuelta, acá hay una medida que es rescatar la empresa y que el Estado sea partícipe. Para esa parte, me buscaron, conversamos y transmití... El instrumento y la oportunidad, no. No podemos hacer una asamblea universitaria para que se decida ”.