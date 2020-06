En la Unión Europea como tal, no hay una competencia comunitaria en materia de salud: hay esquemas de intercambio de información, de establecimiento de algunos estándares, etc. pero no hay una política de salud común a nivel europeo. Entonces, la primera etapa estuvo en manos de los Estados miembros, pero lo que se hizo rápidamente a nivel de la Unión Europea fue intentar centralizar la demanda y la oferta respecto a los materiales sanitarios, necesidades de médicos, etc.