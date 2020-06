Ginés González García también se quejó por los desbordes en la Ciudad de Buenos Aires y anticipó un cambio en la definición de contacto estrecho

El ministro de Salud dijo que la Capital Federal se ha transformado en una ciudad vulnerable. “Ayer pasé por Once y me asusté de la cantidad de gente y vendedores; esto no debe pasar en un lugar donde hay circulación viral”, advirtió. Y adelantó el nuevo protocolo de seguimiento de los contagios