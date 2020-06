Melo y Areque fueron allanados y en celulares y computadoras que les secuestraron encontraron documentación, fotos, seguimientos y grabaciones que estaban en un grupo de whatsapp del que participan otros agentes que daban cuenta de un espionaje ilegal a Cristina Kirchner, al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, al ex presidente Eduardo Duhalde y a los gremialistas Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. También al camarista federal Martín Irurzun, a los periodistas del diario La Nación Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda, a los diputados Emilio Monzó, Nicolás Massot y Cristian Ritondo, entre otras víctimas. Ritondo integra la comisión Bicameral en la que declararán los ex agentes .