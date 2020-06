A pesar de la insistencia Lousteau no logró ser escuchado. Varias veces señaló que Mayans había introducido algo que no estaba en el acuerdo, en referencia a que se consensuó un reglamento de funcionamiento para las sesiones y las reuniones de comisión según el cual sólo se votarían en sesión iniciativas vinculadas al coronavirus. La semana pasada ese acuerdo se rompió cuando el Frente de Todos trató dos Decretos de Necesidad y Urgencia de la gestión de Mauricio Macri, los del traspaso de las escuchas de la Procuración a la Justicia. Fue la razón por la que Juntos por el Cambio y otros opositores se retiró de la sesión remota. Y la razón de que no pudiera votarse la ley de alquileres que requería dos tercios de los votos al no haberse cumplido una semana desde el dictamen en comisión.