Acerca de los nuevos liderazgos en las filas opositoras, el ex titular de la UCR dijo: “Soy de los que creen que no tenés que discutir liderazgos porque vienen al final y van a decantar naturalmente. Por ahora hay que tener unidad, tomar decisiones en bloque, respetarlas, defenderlas y salir a mostrar que hay otro proyecto de país, que el kirchnerismo no es el único” .