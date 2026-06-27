Política

El Gobierno anunciará mañana a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete: qué cambios se prevén en la estructura ministerial

Voceros cercanos al ministro dijeron a Infobae que la decisión está avanzada, aunque todavía no habló con el Presidente. Entre otros cambios, absorbería funciones clave

Guardar
Google icon
Primer plano de un hombre de mediana edad con cabello castaño, traje azul y corbata, sentado en un sillón. Detrás, una pared de madera y una bandera argentina
El ministro del Interior ya conversó con Karina Milei y quedó a la espera de una llamada del Presidente

El Gobierno de Javier Milei anunciará mañana por la tarde el nombramiento del actual ministro del Interior, Diego Santilli, como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia este sábado, dijeron a Infobae fuentes cercanas al actual titular de la cartera política, quienes, además, detallaron una serie de modificaciones que se producirían en la estructura de Poder Ejecutivo.

Los voceros sostuvieron que Santilli ya habló al respecto con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y que allí le dieron a entender que es el elegido para ocupar la Jefatura de Gabinete. También señalaron que el anuncio se haría por redes sociales, aunque el ministro del Interior todavía no recibió un llamado directo del Presidente para confirmarlo en el puesto.

PUBLICIDAD

De todas formas, cerca de Santilli afirmaron que la decisión está avanzada, pero subrayaron que no la dan por cerrada hasta que Milei se comunique con él. Por eso, en su entorno mantienen cautela pese a que el esquema interno ya lo ubica como reemplazante de Adorni.

Cómo quedaría el reparto de áreas en el Gobierno

La Casa Rosada prevé comunicar la designación por redes sociales durante la tarde del domingo (REUTERS/Mariana Nedelcu)
La Casa Rosada prevé comunicar la designación por redes sociales durante la tarde del domingo (REUTERS/Mariana Nedelcu)

De acuerdo con esas fuentes, Santilli asumirá al frente de la Jefatura de Gabinete y absorberá el Ministerio del Interior, cartera que hoy encabeza. El Gobierno prevé comunicar ese movimiento mañana por la tarde.

PUBLICIDAD

Según la misma versión, en paralelo, Karina Milei quedará a cargo del área de Medios. La vocería presidencial ya fue reasignada días atrás a Adrián Ravier, quien reemplazó al propio Adorni, que hasta entonces mantenía esa función, en tanto que poco después fue nombrado Fabián Fernández como secretario de Prensa.

La salida de Adorni y el contexto del reemplazo

Manuel Adorni deja su cargo en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito (REUTERS/Agustin Marcarian)
Manuel Adorni deja su cargo en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito (REUTERS/Agustin Marcarian)

La renuncia de Manuel Adorni se concretó esta tarde de sábado. Ya desde antes Santilli aparecía como el reemplazante más probable.

Adorni escribió tras dejar el cargo: “Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor”. El Presidente había dicho horas antes desde Madrid: “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada, pero yo creo en su honestidad”. Finalmente, aceptó esta tarde su renuncia.

La salida de Adorni se evaluaba desde hacía semanas dentro del oficialismo. De todos modos, el dato más concreto y actual, de acuerdo con las fuentes cercanas a Santilli, es que el anuncio de su nombramiento sería mañana por la tarde.

En el entorno del ministro insisten en que la definición política está avanzada, pero que nada se cerrará hasta que llegue la señal final de Milei. Santilli, por lo tanto, espera esa confirmación directa antes de dar por consumado el cambio.

Temas Relacionados

Jefatura de GabineteJavier MileiGobierno ArgentinoRenuncias Políticas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las reacciones del arco político a la salida de Adorni: desde el “Fin” de la oposición hasta el mensaje críptico de Patricia Bullrich

Con comentarios irónicos, críticas y agradecimientos del oficialismo, sectores opositores y aliados se expresaron sobre la renuncia del jefe de Gabinete

Las reacciones del arco político a la salida de Adorni: desde el “Fin” de la oposición hasta el mensaje críptico de Patricia Bullrich

Karina Milei elogió a Manuel Adorni tras la renuncia: “Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros”

La Secretaria General de la Presidencia destacó el “incansable trabajo” del ex jefe de Gabinete e insistió con su inocencia

Karina Milei elogió a Manuel Adorni tras la renuncia: “Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros”

“Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción”: qué dice la carta de renuncia de Manuel Adorni

El jefe de Gabinete de Ministros presentó una nota dirigida al presidente, en la que denunció ataques mediáticos, difamaciones y la invasión a su vida personal como los motivos principales que lo llevaron a dejar su cargo para proteger a su familia y allegados

“Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción”: qué dice la carta de renuncia de Manuel Adorni

Renunció Manuel Adorni, el funcionario que Milei defendió incansablemente y tuvo que soltar

El Presidente terminó de convencerse de que era imposible controlar la narrativa del Gobierno con las impredecibles filtraciones de la Justicia sobre los manejos del jefe de Gabinete. Cronología de una agonía

Renunció Manuel Adorni, el funcionario que Milei defendió incansablemente y tuvo que soltar

La renuncia de Manuel Adorni: Diego Santilli tiene consenso para ser el nuevo jefe de Gabinete, pero hay otros nombres

Finalmente, esta tarde el ahora exfuncionario confirmó su saluda. El ministro del Interior lidera las preferencias internas, con el canciller Quirno y el presidente de la Cámara de Diputados como alternativas.

La renuncia de Manuel Adorni: Diego Santilli tiene consenso para ser el nuevo jefe de Gabinete, pero hay otros nombres

DEPORTES

Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Tras la victoria de Inglaterra, así quedaron los cruces de 16avos de final del Mundial: días, horarios y la agenda completa

¿Castigo? La contundente decisión de la Federación uruguaya con el plantel tras quedar eliminados en fase de grupos del Mundial

La historia detrás del mediocampo que Scaloni eligió para jugar con Jordania: por qué tiene un significado especial en la Scaloneta

El dardo de una figura de Japón contra Neymar a horas del cruce de 16avos del Mundial: la desafiante frase sobre Brasil

TELESHOW

Lali Espósito suma otro hito en su carrera y será una de las figuras del Madrid Orgullo 2026 tras su año récord

Lali Espósito suma otro hito en su carrera y será una de las figuras del Madrid Orgullo 2026 tras su año récord

El adiós a Ernestina Pais: así será el emotivo velatorio que reunirá a sus seres queridos

El día de relax de Isabel Macedo: bikini y spa frente a la laguna

Evangelina Anderson viajó con sus hijas a Marbella

Se conoció cuál era el último deseo de Ernestina Pais antes de su muerte: “La tenía muy motivada”

INFOBAE AMÉRICA

Las mype salvadoreñas aceleran la adopción de energías verdes con respaldo financiero

Las mype salvadoreñas aceleran la adopción de energías verdes con respaldo financiero

A ocho años del asesinato de José Eduardo Trujillo Vanegas durante la “Operación Limpieza” por el régimen en Nicaragua

Estados Unidos atacó “múltiples objetivos” militares del régimen iraní

El hondureño que no juega, pero sigue siendo protagonista en la Copa del Mundo

Capturan en España a hondureño acusado de liderar red de narcotráfico