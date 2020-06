“Queremos dar el debate. Acá no se salvó nadie: empresarios, políticos, periodistas, hombres del espectáculo, y algunos curas. El cardenal (Jorge) Bergoglio, el Papa Francisco, tampoco se salvó. Hay que acordarse de (Jaime) Stiuso y del rol que se le dio en el Estado. De un error muy potente cuando (César) Milani fue designado en el Ejército y tuvo a su cargo la inteligencia. Este es un agujero negro, si hay que hablar, hay que hablar de todo. No tengo ningún empacho en decir que en materia de inteligencia la Justicia, muchos jueces de Comodoro Py, no son parte de la solución si no del problema del espionaje ilegal en la Argentina”, remarcó Naidenoff antes de que la oposición abandonara la sesión.