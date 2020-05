La titular del Juzgado Federal Nº1 de San Isidro había dispuesto el 17 de abril último el cierre preventivo del Centro de Salud Norte por considerar que la clínica era un “foco infeccioso” de coronavirus ya que los directivos de la clínica no dispusieron las medidas adecuadas a tiempo para prevenir la propagación de la enfermedad. La orden judicial, sin embargo, no terminó de concretarse porque no pudieron ser trasladados los 29 jubilados que estaban internados en ese momento.