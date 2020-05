“Me presenté como abogado en la causa el 18 de abril y todavía no tuvimos acceso. Esto no lo vi nunca en los más de 30 años que camino Tribunales. Estamos esperando que la Cámara de San Martín resuelva una presentación que hicimos para poder ver el expediente. Esta mañana misma fui al Juzgado para poder ver el expediente y me dijeron que me lo iban a mandar por el sistema, pero todavía no lo han hecho", le dijo a Infobae Diego Olmedo, abogado de Pinzetta y Teitelbaum.