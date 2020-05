Pero lo enviado por los organismos no alcanzaba para realizar un peritaje contable correcto para evaluar si desde la municipalidad de Pilar se había realizado o no una maniobra defraudatoria. A esa altura solo se sabía que la administración Ducoté no había presentado al Consejo Deliberante toda la docuentación respaldatoria solicitada, por ejemplo, por la ahora ex concejal María Paula González de Unión Ciudadana, e integrante del bloque Frente Pilarense.