“ No nos paremos a conversar, no llevemos a los chicos a los juegos de las plazas, no utilicemos los aparatos de gimnasia que hay en los paseos públicos, no vayamos a los parques. Tengamos mucho cuidado, el virus está ahí afuera. Y si el resto de los resultados de los estudios que tendremos por estas horas, confirman que estamos sin brotes, también -desde el martes- volveremos al resto de la actividad prevista en la fase cuatro”, relató.